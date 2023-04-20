Керівник Слов’янська поставив діагноз жителям міст, які досі ждуть Росії

«Психологічне відхилення – перебуваючи в повністю зруйнованому місті, радіти тому, що тебе «освободили»

Деякі мешканці Слов’янська не просто симпатизують росіянам, які їх обстрілюють, а фактично працюють на ворога. Голова Слов’янська Вадим Лях в інтерв’ю «Главкому» пояснив природу такого явища та розповів, чому деякі українці займають сторону ворога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Ляха, усі бачать, у що перетворився Бахмут, Лиман, Святогірськ, Сєвєродонецьк. Вони були повністю знищені Російською Федерацією, яка там побувала. І при цьому є люди, які там лишилися і розказують, як вони чекали росіян, і які «музиканти» (ПВК «Вагнер») – молодці.

«Це не піддається розумінню: коли ти бачиш, що знищили місто, де ти прожив все життя, знищили твій дім і при цьому чудово знаєш, хто розпочав війну, а звинувачуєш в усьому Україну. Це все одне, коли жертва виправдовує свого ґвалтівника, або жінка захищає чоловіка, який її б’є. Це, мабуть, якесь психологічне відхилення – перебуваючи в повністю зруйнованому місті, радіти тому, що тебе «освободили». Ці люди, мабуть, нічого, крім Першого каналу російського по супутнику, не дивилися і нічого іншого не знають», – зазначив мер Слов’янська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нема однієї складової пропаганди, яка б впливала на людину. Це комплексний процес.

«Зрозуміло, що у таких людей поруч було оточення, яке дотримувалось таких саме думок. Але до когось вже все дійшло, а залишається якийсь відсоток, який досі не розуміє», – стверджує Лях.

Серед колишніх представників Партії регіонів, Опозиційного блоку, до якого належав сам Вадим Лях, залишились не багато тих, хто так вважає.

«Усе-таки більшість з них – розумні люди. Зараз ніякої політики нема, а є війна. І якщо в політиці ще можна назвати біле сірим, то зараз цілком зрозуміло, що є чорне, а що – біле. Інших кольорів вже немає», – зазначив мер Слов’янська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому не можна сказати, що захисники Росії – люди похилого віку, які виросли в СРСР та сумують за ним. Є й люди 20-30 років, є педагоги, які точно мали можливість чути іншу думку, але не дослухалися до неї, і такі люди присутні не тільки в Слов'янську.

Нагадаємо, що керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут.

Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Окупанти спрямували по місту вісім ракет С-300. Серед жертв – дворічна дитина. Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Як відомо, у Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені.