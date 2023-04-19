Нічна атака дронами на Одещину: є прильоти й пожежа

Є влучення по об’єкту громадської інфраструктури на Одещині

У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу «Шахед-136». Більшість дронів було знищено, але є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. Про це повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці влучання виникла пожежа. Наразі вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

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«Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», - закликав Крук.

Нагадаємо, вночі в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

До слова, увечері 18 квітня сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.