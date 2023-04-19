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Нічна атака дронами на Одещину: є прильоти й пожежа

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака дронами на Одещину: є прильоти й пожежа
На місці влучання дрона виникла пожежа
фото ілюстративне

Є влучення по об’єкту громадської інфраструктури на Одещині

У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу «Шахед-136». Більшість дронів було знищено, але є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. Про це повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці влучання виникла пожежа. Наразі вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

«Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», - закликав Крук.

Нагадаємо, вночі в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

До слова, увечері 18 квітня сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.

 

Теги: окупанти війна безпілотник Одеса Одещина

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