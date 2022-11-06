Хмарно по всій Україні: прогноз погоди на 6 листопада

У північних областях пройдуть невеликі дощі

У неділю, 6 листопада, в Україні дощі пройдуть на півночі країни та на Внниччині. Також можливі опади у західних регіонах. Про це повідомляє meteoprog.ua.

По всій країні буде хмарна погода, місцями з проясненнями. У західних областях можливі локальні опади, вдень у Вінницькій та більшості північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, на півдні Одещини та в західних областях до 13° тепла, у східних та північно-східних областях від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, у південно-західній частині 9-14° вище нуля.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.