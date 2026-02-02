Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 2 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 2 лютого 2026 року
Графіки відключення світла на Київщині 2 лютого 2026 року
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

2 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 2 лютого 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;
  • 5.2 черга – без світла з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 23:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 23:00.
Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

