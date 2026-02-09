Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу

Білогородська сільська рада наголосила, що не впливає на формування графіків електропостачання

У Білогородській громаді на Київщині через складну енергетичну ситуацію, спричинену постійними ворожими обстрілами, запроваджено низку вимушених заходів. Зокрема, вимкнено вуличне освітлення та обмежено споживання електроенергії. Про стан ключових сфер життєдіяльності громади повідомив Білогородський сільський голова, інформує «Главком».

«Внаслідок постійних ворожих обстрілів енергетична ситуація залишається складною. У зв’язку з цим ми змушені тимчасово вимкнути вуличне освітлення. Також звертаюся до представників бізнесу з проханням вимкнути всі вивіски та рекламні банери, щоб зменшити навантаження на мережу», – йдеться у дописі Білогородського сільського голови Антона Овсієнка.

Білогородська сільська рада зауважила, що не впливає на формування графіків електропостачання. На території громади відсутні лінії критичної інфраструктури, які мають постійне живлення. У Гореничах та Білогородці за окремими адресами електропостачання відсутнє вже кілька діб, над відновленням працюють енергетики, заявки щоденно передаються до ДТЕК.

Також зауважується, що причиною просадки напруги є низька генерація електроенергії по всій Київській області, і підвищити напругу наразі технічно неможливо.

У разі відсутності електроенергії водопостачання здійснюється за графіком – з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У Святопетрівському подачу води вже відновлено після ремонту генератора. Крім того, у години відключень комунальні служби забезпечують заживлення вишок мобільного зв’язку генераторами.

Для підтримки життєдіяльності громади задіяно мобільний генератор потужністю 24 кВт, який використовується для почергового живлення об’єктів. Паралельно триває робота із залучення додаткових генераторів.

Пункт незламності у Білогородці фото: Антон Овсієнко/Facebook

Пункти незламності на території громади працюють цілодобово. Тут можна зарядити портативні електростанції та павербанки, при цьому мешканців просять користуватися ними по черзі, щоб уникнути перевантаження.

Соціальні служби громади продовжують роздавати гарячі обіди одиноким літнім людям, а також працюють над залученням додаткових «Пакунків тепла» для вразливих категорій населення.

Окремо повідомляється, що на забезпечення життєдіяльності Білогородської громади щодня витрачається близько 4,6 тис. літрів палива, з яких найбільша частина припадає на комунальні підприємства та заклади освіти.

«Робота з подолання наслідків енергетичної кризи триває. Дякую всім службам за злагоджену роботу, а мешканцям громади – за розуміння та витримку», – резюмував Антон Овсієнко.

нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Як повідомлялося, у ніч на 7 лютого російські окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цієї атаки пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК, а також виведено з ладу ключові високовольтні підстанції, через що довелося вимушено розвантажити атомні електростанції. Україна втратила значну частину доступної генерації, що спричинило тимчасовий перехід до екстрених відключень.