Головна Київ Новини
search button user button menu button

Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу
Білогородська громада залишилася без вуличного освітлення
фото: Антон Овсієнко/Facebook

Білогородська сільська рада наголосила, що не впливає на формування графіків електропостачання

У Білогородській громаді на Київщині через складну енергетичну ситуацію, спричинену постійними ворожими обстрілами, запроваджено низку вимушених заходів. Зокрема, вимкнено вуличне освітлення та обмежено споживання електроенергії. Про стан ключових сфер життєдіяльності громади повідомив Білогородський сільський голова, інформує «Главком».

«Внаслідок постійних ворожих обстрілів енергетична ситуація залишається складною. У зв’язку з цим ми змушені тимчасово вимкнути вуличне освітлення. Також звертаюся до представників бізнесу з проханням вимкнути всі вивіски та рекламні банери, щоб зменшити навантаження на мережу», – йдеться у дописі Білогородського сільського голови Антона Овсієнка.

Білогородська сільська рада зауважила, що не впливає на формування графіків електропостачання. На території громади відсутні лінії критичної інфраструктури, які мають постійне живлення. У Гореничах та Білогородці за окремими адресами електропостачання відсутнє вже кілька діб, над відновленням працюють енергетики, заявки щоденно передаються до ДТЕК.

Також зауважується, що причиною просадки напруги є низька генерація електроенергії по всій Київській області, і підвищити напругу наразі технічно неможливо.

У разі відсутності електроенергії водопостачання здійснюється за графіком – з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У Святопетрівському подачу води вже відновлено після ремонту генератора. Крім того, у години відключень комунальні служби забезпечують заживлення вишок мобільного зв’язку генераторами.

Для підтримки життєдіяльності громади задіяно мобільний генератор потужністю 24 кВт, який використовується для почергового живлення об’єктів. Паралельно триває робота із залучення додаткових генераторів.

Пункт незламності у Білогородці
Пункт незламності у Білогородці
фото: Антон Овсієнко/Facebook

Пункти незламності на території громади працюють цілодобово. Тут можна зарядити портативні електростанції та павербанки, при цьому мешканців просять користуватися ними по черзі, щоб уникнути перевантаження.

Соціальні служби громади продовжують роздавати гарячі обіди одиноким літнім людям, а також працюють над залученням додаткових «Пакунків тепла» для вразливих категорій населення.

Окремо повідомляється, що на забезпечення життєдіяльності Білогородської громади щодня витрачається близько 4,6 тис. літрів палива, з яких найбільша частина припадає на комунальні підприємства та заклади освіти.

«Робота з подолання наслідків енергетичної кризи триває. Дякую всім службам за злагоджену роботу, а мешканцям громади – за розуміння та витримку», – резюмував Антон Овсієнко. 

нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Як повідомлялося, у ніч на 7 лютого російські окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цієї атаки пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК, а також виведено з ладу ключові високовольтні підстанції, через що довелося вимушено розвантажити атомні електростанції. Україна втратила значну частину доступної генерації, що спричинило тимчасовий перехід до екстрених відключень.

Теги: Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
14 сiчня, 02:41
Очільник столиці закликав киян за тимчасово виїхати з міста після масштабних російських ударів по критичній інфраструктурі
Військова адміністрація спростувала заяви Кличка про масовий виїзд киян
21 сiчня, 20:56
У відділенні «Нової пошти» можна скористатися безплатним Wi-Fi
«Нова пошта» ділиться електроенергією з українцями. Що не можна заряджати у відділеннях
28 сiчня, 16:00
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
3 лютого, 05:55
Міністр енергетики наголосив, що графіки відключень світла можуть погіршуватися
Світла буде ще менше. Шмигаль розповів про стан енергосистеми
4 лютого, 21:51
На лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
12 сiчня, 19:00
Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру
У Києві 100 будинків досі без опалення – Кличко
16 сiчня, 15:10
Світлану поховали на центральному кладовищі в Білогородці
У Білогородці відбулося прощання зі Світланою Черновол, мамою врятованої воєнкором дівчинки
30 сiчня, 18:18
Судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 10-річного хлопчика на території спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. 5 лютого 2026 року
Смерть дитини в Olympic Village: захист обвинуваченого заявив відвід новій групі прокурорів
5 лютого, 15:33

Новини

Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу
Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу
Тепло на Троєщині відновлено, цілодобова робота аварійних бригад триває
Тепло на Троєщині відновлено, цілодобова робота аварійних бригад триває
Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
У Бучанському районі троє людей загинули від отруєння чадним газом
У Бучанському районі троє людей загинули від отруєння чадним газом
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на відео
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на відео

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua