Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
У січні українським правоохоронцям вдалося встановити особи ще двох бучанських катів
Наразі 211 осіб, які вчиняли воєнні злочини у Бучі і Бучанському районі, отримали підозри

Україна ідентифікувала 211 осіб, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі. Вони отримали підозри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами генпрокурора, за січень 2026 року було встановлено особи ще двох бучанських катів. Перший – військовослужбовець збройних сил РФ – командир бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Він 5 березня 2022 року, навів цивільному чоловікові зброю в голову виконуючи наказ – вбити.

Також ідентифіковано та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення збройних сил РФ, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів.

«Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь Збройних Сил України, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Їх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого. Це не допит. Це злам», – зазначив Кравченко.

Також до суду передано обвинувальний акт стосовно командира відділення – командира бойової машини четверої десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку. У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ: 16 пострілів, обірване життя 41-річного чоловіка.

Генпрокурор додав, що розслідування злочинів у Бучі це довга і важка робота, оскільки більшість справ заочні. Для цього правоохоронці використовують Osint-технології, аби встановити маршрути руху військ і ідентифікації військовослужбовців збройних сил РФ.

До слова, західні журналісти оприлюднили імена та фото 13 російських військовослужбовців, причетних до розстрілів та тортур українців у Бучі. Українські спецслужби підтвердили особи злочинців.

Теги: Буча окупанти Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора Київщина

