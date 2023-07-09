Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують

Мати щодня приходить до Саакашвілі у лікарню після того, того, як було встановлено факт отруєння

Шалва Хачапурідзе: «Михайло Саакашвілі – єдиний ув’язнений у Грузії, кому заборонено спілкуватися телефоном з родичами»

Михайло Саакашвілі чи не єдиний ув’язнений у Грузії, кому заборонено спілкуватися телефоном з родичами. Єдина, кого до нього підпускають – це його мати. Про це «Главкому» повідомив адвокат колишнього президента Грузії Шалва Хачапурідзе.

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Адвокат зазначив, що мати щодня приходить до Саакашвілі у лікарню після того, того, як було встановлено факт отруєння. «Він не вживає їжу, яку йому у цій лікарні дають. Мати приносить», – зазначив Хачапурідзе.

Усім решта родичам, близьким та соратникам заборонено наближатися до Сакашвілі. «Члени його партії, депутати, які за законом мають право його відвідувати, і раніше його відвідували, зараз не приходять, бо їм заборонили. Окрім матері і адвокатів ніхто до нього зайти не може. Знаю, що один із синів до нього двічі приходив. Іншим заборонено. Щодо Сандри Рулофс, не знаю», – зазначив адвокат.

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Хачапурідзе наголосив, що коли іде слідство, то прокурор, у принципі, може заборонити спілкування. Але ж зараз не слідство, а судовий розгляд щодо двох кримінальних справ. Тому він має право використовувати телефонні дзвінки, побачення.

Він також зазначив, що не пускають до Саакашвілі і Лізу Ясько, яка народила від Саакашвілі дитину. «Останнім часом вона не приїжджала. Бо коли вона востаннє приїхала, їй створили багато проблем, не давали зустрітися. Ані по відеозв’язку, ані телефоном вони не можуть спілкуватися. Мабуть, Михайло Саакашвілі – єдиний ув’язнений у Грузії, кому заборонено спілкуватися телефоном з родичами», – додав Хачапурідзе.

Раніше адвокат Саакашвілі попередив про ймовірність смерті клієнта.

Нагадаємо, 1-го червня у День захисту дітей 32-річна депутатка Єлизавета Ясько повідомила, що стала мамою. Батьком її дитини є колишній президент Грузії, 55-річний Михайло Саакашвілі.