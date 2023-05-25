Хвилина мовчання: згадаймо історика та публіциста Сергія Заїковського

Під час повномасштабної війни чоловік захищав столицю у лавах «Азову»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Заїковського.

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27-річний військовослужбовець Сергій Заїковський, позивний Деймос, загинув 24 березня 2022 року у танковому бою з російськими окупантами в районі села Лук’янівка Київської області.

У 2021 році Сергій брав участь у бойових діях на Донбасі поблизу Авдіївки в якості кулеметника у складі добровольчого підрозділу «Фрайкор» фото з відкритих джерел

Сергій народився у селищі Драбів Черкаської області. Закінчив історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Перекладав книжки, був інтелектуалом та творчою людиною.

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Після навчання хлопець переїхав до Києва, де долучився до діяльності культурно-освітнього проекту «Пломінь». Лекції Сергія збирали сотні вдячних слухачів. Також він писав статті для медіа та брав інтерв'ю в українських дослідників, розвиваючи цікаві йому аспекти індоєвропеїстики, порівняльного релігієзнавства, історії політичних рухів 1920-30-х і повоєнних правих рухів у Європі.

У 2021 році Сергій брав участь у бойових діях на Донбасі поблизу Авдіївки в якості кулеметника у складі добровольчого підрозділу «Фрайкор».

Під час повномасштабної війни Деймос захищав столицю у лавах ССО «Азов». Був 2-м номером у протитанковому розрахунку протитанкового взводу.

Саме під Києвом він і поклав своє життя, загинувши 24 березня 2022 року зі зброєю в руках у боротьбі з окупантами в ході контрнаступу української армії, штурму села Лук'янівка, що на лівому березі Києва. Сергій разом із побратимом Денисом Котенком (1-м номером) на правому фланзі атаки зустрів бій із танком: відбулася дуель українського танка та декількох російських. Під час бою постріл з танку влучив у місце неподалік, обидва захисники загинули на місці.

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«Деймос – головний ідеолог «Авангарду», перекладач книжок видавництв «Пломінь» та Nuovi Arditi, правий ідеаліст. Правих інтелектуалів-самоучок такого рівня в Україні важко знайти, він був справжнім дорогоцінним скарбом для усієї нашої нації. Справжні поети, мислителі, письменники – це люди дії, усе інше – це кабінетне запилене барахло. Тому він свідомо обрав шлях воїна, хотів жити як воїн та померти як воїн», – зазначили на сторінці видавництва «Авангард».

«Талановитий український історик, перекладач, публіцист. Наш друг та ідейний сподвижник. Завжди з гострим поглядом, незмінною іронією та блискучою ерудицією. Не буде перебільшенням сказати, що без нього видавництва «Пломінь» не було б. Ми встигли чимало зробити разом, проте планували ще більше. Неопубліковані книги та збірки, непрочитані лекції та нерозказані історії — від індоєвропеїстики до нових правих. Після перемоги ми будемо продовжувати справу його життя», – написали на сторінці видавництва «Пломінь».

Поховали захисника у рідному селищі на Черкащині.

У Сергія залишилися батьки. Сестра – бойова медикиня, також загинула на війні.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.