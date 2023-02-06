Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Щодня о 9 ранку вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ
колаж із відкритих джерел

За даними ООН,  наразі загинули щонайменше 7 068 цивільних, однак ці дані не враховують жертв у зонах активних бойових дій і на окупованих територіях

В Україні проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00, її будуть оголошувати у всіх засобах масової інформації.

«З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності», – йдеться у документі.

Згідно з указом Кабінету міністрів, обласним і Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечувати проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, у тому числі у закладах освіти.

Міністерству закордонних справ також було доручено забезпечити проведення хвилини мовчання закордонними дипломатичними установами України щоденно о 9:00 за місцевим часом у державах перебування.

Читайте також: Війна Росії з Україною – найбільша трагедія ХХІ століття
Теги: Україна війна пам'ять

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батьки убитого окупанта отриману компенсацію витратили на купівлю машини «на згадку про сина»
Хіт-парад дикої природи: громадяни Росії останні
29 сiчня, 11:04
Росія продовжує накопичувати сили на українському кордоні
До Білорусі прибуває жива сила з Росії – ЗМІ
6 сiчня, 21:09
Постачання Atacms збереже тисячі життів українських солдатів
Банкова закликала передати Україні далекобійні ракети Atacms
18 сiчня, 21:26
На Запоріжжі партизани ліквідували групу окупантів
На Запоріжжі партизани ліквідували групу окупантів
19 сiчня, 15:44
У будинку зруйновано понад 200 квартир
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо станом на зараз
19 сiчня, 15:58
ЗСУ уразили дев’ять районів зосередження росіян та один склад боєприпасів – Генштаб
ЗСУ уразили дев’ять районів зосередження росіян та один склад боєприпасів – Генштаб
31 сiчня, 18:30
Україну було звинувачено у використанні заборонених мін
Резніков розповів про танки, Офіс омбудсмена виявив порушення прав військових. Головне за 31 січня
31 сiчня, 21:53
До кінця 2024 року хочемо бути готовими до членства в ЄС – Шмигаль
До кінця 2024 року хочемо бути готовими до членства в ЄС – Шмигаль
2 лютого, 22:06
У гирлі Дніпра побільшало диверсантів із РФ. «Південь» назвав причину
У гирлі Дніпра побільшало диверсантів із РФ. «Південь» назвав причину
1 лютого, 14:40

Події в Україні

Знеструмлена Одеса та бої поблизу Бахмута: яка ситуація в регіонах
Знеструмлена Одеса та бої поблизу Бахмута: яка ситуація в регіонах
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Воєнний стан та мобілізацію продовжать: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
Воєнний стан та мобілізацію продовжать: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
Туреччина розбирає завали, світ чекає на новий наступ РФ: головне за ніч
Туреччина розбирає завали, світ чекає на новий наступ РФ: головне за ніч
У Маріуполі п’яні окупанти влаштували між собою перестрілку
У Маріуполі п’яні окупанти влаштували між собою перестрілку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
27K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У Таїланді стався вибух на російському літаку (фото)
9352
«Слуга» Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони
9097
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала

Новини

Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
Сьогодні, 06:18
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Вчора, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
4 лютого, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
4 лютого, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
4 лютого, 01:37

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту