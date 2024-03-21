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Аукціон з оренди Житнього ринку на Подолі: Київрада ухвалила нове рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аукціон з оренди Житнього ринку на Подолі: Київрада ухвалила нове рішення
Столична влада виставила на аукціон з оренди Житній ринок, розташований на київському Подолі
фото з відкритих джерел

Аукціон, запланований на 25 березня, буде скасовано

Аукціон зі здачі в оренду найстарішого ринку Києві – Житнього, який був запланований на 25 березня, буде скасовано. Про це повідомив депутат Київради Тарас Козак.  

«Фракція партії «Голос» у Київській міській раді домоглася скасувати п’ятиденний термін підготовки до оренди Житнього ринку. Аукціон, запланований на 25 березня, буде скасовано. Щойно на засіданні Київміськради це підтвердив мер», – написав Козак.

Він також зазначив, що буде оголошено новий конкурс, у якому зможуть взяти участь усі бажаючі, провівши детальний аналіз обʼєкта оренди. «Термін підготовки до аукціону буде максимальним, який дозволяє закон, – 25 днів», –додав депутат Київради.

Як повідомлялося, Київська влада хоче здати в оренду ринок на 15 років. У межах угоди орендар за власні кошти повинен провести капітальний ремонт або реконструкцію будівлі, зокрема полагодити дах і комунікації. Аукціон запланований на 25 березня.Відомий ресторатор Євген Клопотенко запідозрив, що переможець аукціону визначений заздалегідь, тож звернувся щодо цієї проблеми до мера столиці Віталія Кличка.

Зауважимо, принаймні до кінця січня Житній ринок перебував в оренді у компанії німецького бізнесмена Флоріана Болена. У планах іноземця було створити фудкорт і пивний паб на другому поверсі. Місто судилося за розірвання договору через те, що той не платив оренду й так і не розпочав капітальний ремонт. 

Читайте також: Житній ринок на Подолі виставлено на аукціон: Клопотенко звернувся до Кличка
Теги: аукціон Київрада аренда Київ

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