Кілька областей накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 5 червня
Опади очікуються лише на Закарпатті та в Карпатах
У понеділок 5 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день практично не очікується. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За даними синоптиків, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень піде короткочасний дощ, місцями з грозою.
Вітер подме змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 6-11°, на узбережжі морів – до 15°. Вдень у країні прогріється до 20-25°, а на Закарпатті – до 27°.
У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 6-11°, а вдень – 20-25°. У Києві вночі стовпчики термометра триматимуть на рівні 10°, а вдень – 21-23°.
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