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Кілька областей накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 5 червня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кілька областей накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 5 червня
Вдень температура становитиме 20-25°
фото: Pixabay

Опади очікуються лише на Закарпатті та в Карпатах 

У понеділок 5 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день практично не очікується. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень піде короткочасний дощ, місцями з грозою.

Вітер подме змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11°, на узбережжі морів – до 15°. Вдень у країні прогріється до 20-25°, а на Закарпатті – до 27°.

Кілька областей накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 5 червня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11°, а вдень – 20-25°. У Києві вночі стовпчики термометра триматимуть на рівні 10°, а вдень – 21-23°.

Теги: літо дощ прогноз погоди

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