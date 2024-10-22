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Корупційний скандал на Миколаївщині: ЗМІ оприлюднили фото керівниці обласного МСЕК та її сина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Корупційний скандал на Миколаївщині: ЗМІ оприлюднили фото керівниці обласного МСЕК та її сина
Віра Бєлякова разом із сином Олексієм Максименком
фото: Liga.net

У 2023 році посадовиця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг і соціальних виплат

Керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи викрито на корупційних схемах для ухилянтів. У неї знайдено понад $450 000, а в її сина – російський паспорт. Згідно з Державним реєстром декларацій, йдеться про Бєлякову Віру Геннадіївну.

У декларації фігурантки за 2015 рік зазначені чоловік Геннадій Максименко та син Олексій Максименко. Обидва чоловіки мають російський паспорт.

Корупційний скандал на Миколаївщині: ЗМІ оприлюднили фото керівниці обласного МСЕК та її сина фото 1
скріншот із реєстру декларацій

Джерело Liga.net у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про Віру Бєлякову. Співрозмовник надав журналістам її фото з сином.

Віра Бєлякова разом із сином
Віра Бєлякова разом із сином
фото: Liga.net

Ще одне фото Бєлякової оприлюднили в соцмережах.

Віря Бєлякова
Віря Бєлякова
фото з соцмереж

Нагадаємо, що в ході розслідування корупційної схеми ухилення від мобілізації проведено обшуки в очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів. Також у її сина вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі. 

Нині вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

Як відомо, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Міністерство охорони здоров’я України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023 проведено перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023 (розглянуто комісією – 53 734 справ, відібрано для перегляду – 781 справ).

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Теги: Миколаївщина корупція корупція в Україні

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