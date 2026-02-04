Головна Світ Політика
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Американський президент зателефонував очільнику Китаю одразу після його розмови з Володимиром Путіним
фото: Getty Images

Востаннє лідери Сполучених Штатів та Китаю спілкувалися у листопаді минулого року

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Востаннє двоє лідерів розмовляли телефоном наприкінці листопада минулого року, після чого Трамп розхвалював «надзвичайно міцні» відносини з Китаєм.

Зазначається, що розмова з Сі з Трампом відбулася за декілька годин після переговорів китайського лідера з очільником Кремля Володимиром Путіним у форматі відеозв’язку. Речник Путіна Дмитро Пєсков уточнив, що частина спілкування пройшла у закритому форматі для проведення «довірчої розмови» між керівниками двох держав. Також представник Кремля додав, що російсько-китайські відносини розвиваються «планомірно та широкоформатно».

Розмова відбулася за кілька днів після того, як провідні дипломати обох країн погодилися, що двосторонні відносини цього року можуть «вийти на новий рівень», оскільки Пекін і Москва прагнуть активізувати економічну співпрацю.

Нагадаємо, 24 листопада очільник Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Політики обговорювали війну в Україні. «Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди для вирішення кризи в її корені», – йшлося в повідомленні агентства «Сіньхуа».

Зазначається, що Сі Цзіньпін «уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, наголосивши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що захоплення Ніколаса Мадуро не зашкодить його «дуже добрим» стосункам із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One він підкреслив, що кожна сторона має свої важелі впливу: США – тарифи, а Китай – власні повноваження.

Раніше повідомлялося, що військова операція США із затримання Ніколаса Мадуро надає Пекіну нові дипломатичні важелі для критики Вашингтона, проте, на думку аналітиків, вона не стане безпосереднім тригером для вторгнення на Тайвань. Експерти зазначають, що плани Сі Цзіньпіна щодо острова залежать від внутрішньої ситуації в КНР, а не від подій у Латинській Америці.

Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

