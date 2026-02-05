Головна Світ Політика
Мінеральний альянс проти Китаю: США і Британія підписали угоду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Британія та США домовилися про спільну політику щодо рідкісних ресурсів
фото з відкритих джерел

Партнерство спрямоване на диверсифікацію ланцюгів постачання та зменшення залежності від Пекіну

Велика Британія уклала нову двосторонню угоду зі Сполученими Штатами щодо співпраці у сфері критично важливих мінералів. Відповідне партнерство було підписане у середу у Вашингтоні та має на меті посилення безпеки постачання стратегічної сировини, необхідної для промисловості, енергетичного переходу та оборонного сектору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Згідно з офіційною інформацією, Лондон і Вашингтон домовилися разом використовувати економічні інструменти та узгоджувати інвестиції, щоб гарантувати стабільні постачання критично важливих мінералів. Окремо сторони наголосили на необхідності протидіяти субсидованому імпорту, який може шкодити власному виробництву та спотворювати конкуренцію.

У межах угоди Велика Британія та США також погодилися спільно визначати ключові проєкти з видобутку, переробки й постачання таких мінералів, залучати кошти для їх реалізації та обмінюватися інформацією про інвестиції, що можуть становити ризик для національної промисловості будь-якої з країн.

Крім того, сторони взяли на себе зобов’язання захищати свої галузі від недобросовісної торговельної політики. Зокрема, йдеться про координацію дій із союзниками для спільного реагування на проблеми з цінами на ринку критичних мінералів.

Угода також передбачає, що Британія та США використовуватимуть наявні закони й дипломатичні механізми, аби перевіряти та за потреби блокувати продаж активів у сфері критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів, якщо це може загрожувати національній безпеці. Мета – не допустити, щоб стратегічні ресурси опинилися під контролем небажаних іноземних інвесторів.

Очікується, що протягом найближчих шести місяців міністри США та Великої Британії зустрінуться для узгодження подальших кроків і практичної реалізації домовленостей.

До слова, Європейський парламент наразі не має узгодженої позиції щодо торговельної угоди між ЄС і США. У профільному комітеті тривають суперечки навколо можливого скасування мит на американські промислові товари та омарів, що розглядається як умова для зниження американських тарифів на європейські автомобілі. Додаткові розбіжності стосуються строків дії домовленостей, а також підходів до мит на сталь, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Через це розгляд угоди затягується, а початок повноцінних переговорів із країнами ЄС і Єврокомісією відкладається.

