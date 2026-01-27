Головна Світ Політика
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю
Reuters наголошує, що візит Стармера (ліворуч) дає Китаю можливість завоювати прихильність ще одного союзника США
фото: PA

Стармер визначив відновлення відносин з Пекіном одним зі своїх пріоритетів після обрання

Прем'єр-міністр Кір Стармер у вівторок, 27 січня, вирушає до Китаю. Це перший за вісім років візит британського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство, візит політика має на меті налагодити відносини з другою за величиною економікою світу і зменшити залежність від дедалі більш непередбачуваних Сполучених Штатів. Під час триденного візиту в супроводі десятків керівників бізнесу та двох міністрів Стармер зустрінеться з китайськими лідерами в Пекіні, а потім поїде до Шанхаю, після чого відвідає Японію.

З моменту обрання у 2024 році Стармер поставив одним зі своїх пріоритетів відновлення відносин з Китаєм після їх погіршення за попередніх урядів через суперечки щодо придушення Пекіном продемократичних протестів у Гонконзі, колишній британській колонії, та численні звинувачення у шпигунстві та кібератаках.

Reuters наголошує, що візит Стармера дає Китаю можливість завоювати прихильність ще одного союзника США, який стикається з нестабільною торговельною політикою президента США Дональда Трампа.

Однак західні лідери отримали неоднозначні результати від своїх останніх візитів. Хоча канадський премʼєр Марк Карні уклав угоду, яка знизить мита на китайські електромобілі та канадську канолову олію, візит французького президента Еммануеля Макрона в грудні приніс відносно мало економічних вигод, зазначає агентство.

Велика Британія прагне налагодити тісніші економічні та торговельні зв'язки з Китаєм, щоб виконати обіцянку щодо підвищення рівня життя за рахунок інвестицій у сферу громадських послуг та економіку. Однак ця стратегія викликала жорстку критику з боку деяких британських і американських політиків.

Зазначається, що до середини 2025 року Китай був четвертим за величиною торговельним партнером Великої Британії, обсяг торгівлі між країнами становив близько 100 млрд фунтів ($137 млрд).

До слова, відносини між Оттавою та Вашингтоном опинилися на межі торгової війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівне мито у розмірі 100% на всі канадські товари. Причиною став нещодавній візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, де було досягнуто домовленості про взаємне зниження тарифів.

