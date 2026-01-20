Головна Світ Політика
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією
фото з відкритих джерел

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь зауважив, що сучасний світовий порядок базується на нормах міжнародного права, яких мають суворо дотримуватися всі держави без винятку

Китай виступив із різкою критикою на адресу Сполучених Штатів, заперечуючи твердження Вашингтона про нібито наявну загрозу з боку КНР для Гренландії. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу в Пекіні закликав американську сторону припинити маніпуляції терміном «китайська загроза» задля досягнення власних егоїстичних цілей. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ця заява стала відповіддю на нещодавній допис Дональда Трампа в соціальних мережах, у якому він обґрунтував необхідність переходу Гренландії під контроль США. Американський президент заявив, що володіння островом дозволить ефективніше протидіяти впливу Китаю та Росії в Арктичному регіоні. Крім того, Трамп розглядає територію як стратегічний майданчик для розгортання системи протиракетної оборони під назвою «Золотий купол», призначеної для захисту Північної Америки.

Зі свого боку Го Цзякунь наголосив, що позиція Китаю щодо статусу Гренландії залишається незмінною. За його словами, сучасний світовий порядок базується на нормах міжнародного права та принципах Статуту ООН, яких мають суворо дотримуватися всі держави без винятку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про намір придбати Гренландію, попередивши, що в іншому випадку острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

Як пише CNN, повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило Європу перед екзистенційним викликом. Намір Вашингтона анексувати Гренландію – автономну територію Данії – створив безпрецедентний парадокс: Альянс, заснований на захисті від зовнішніх ворогів, опинився на межі міжусобного конфлікту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова. 

