Акаунти китайського співака, який схожий на Сі Цзіньпіна, заблокувала влада

Китайський співак зіткнувся з тиском через те, що він напрочуд схожий на Сі Цзіньпіна

У Китаї заблокували акаунти співака Лю Кеціна, бо той дуже схожий на президента країни

Китайський співак зіткнувся з тиском через те, що він напрочуд схожий на голову КПК Сі Цзіньпіна. Коли Лю Кецін почав ділитися цим у соцмережах, його почали блокувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію NDT.

Офіційна причина блокування – неприпустимий зовнішній вигляд. Його зовнішність привернула увагу китайських цензорів. Представники влади негативно сприйняли цей факт і особисті сторінки співака у соціальних мережах почали блокувати. На це вже співак відреагував.

«Справа не в тому, що я добре співаю, а в тому, що я схожий на національного лідера», – заявив співак Лю Кецін.

При цьому співак заявляє, що його облікові записи цензори неодноразово блокували. Але потім він створював нові сторінки.

Зазначимо, що Лю Кецін став популярним у 2019 році, коли почав співати та ділитися своєю творчістю у «Доуінь» – китайській версії Тіктока. Тоді лише за два дні він міг зібрати 370 тисяч лайків.

