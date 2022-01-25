Екологи готують на Клопотенка заяву до поліції: він відповів

Кулінар закликав свідомо ставитись до інформації

Гуманістичний рух захисту тварин подав запит до Держпродспоживслужби та Держекоінспекції щодо використання червонокнижного лося в меню ресторану відомого кулінара Євгена Клопотенка.

«В інтерв'ю Анатолію Анатоличу на YouTube-каналі ЗеІнтерв'юєр Євген Клопотенко розповідав про екзотичні страви, які готував у ресторані. Одне з них – серце лося, яке є червонокнижною твариною.

«Лось в Україні перебуває на межі зникнення і ця тварина внесена до Червоної книги, тому її вбивство є порушенням закону. За фактом відео ми в UAnimals направили запит до Держпродслужби та Держекоінспекції з проханням з'ясувати, звідки у героя відео з'явився труп лося і чи це не порушує закон. Також готуємо заяву до поліції», – написали у своєму інстаграм-акаунті захисники тварин.

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Євген Клопотенко прокоментував ситуацію. «Я можу жартувати про лося, але коли ситуація стосується безпосередньо роботи з продуктами, маю етичні засади. Якщо працюю з м'ясом, то переважно використовую тварин сільського господарства. Мій підхід – не використовувати більше м'яса, ніж потрібно. Балансую його альтернативами, ставлюся відповідально до субпродуктів і додаю їх у їжу, а не викидаю. У моєму ресторані справді є дичина. Але вона, по-перше, в обмеженій кількості. По-друге, це дичина лише від офіційних постачальників, які працюють у рамках закону і мають договірні відносини з фермерськими господарствами. Тому і бобер, і кабан, які використовую – фермерські. Закликаю всіх свідомо ставитися до продуктів та інформації, з якою взаємодієте», – сказав кулінар.

Нагадаємо, шеф-кухар, співавтор реформи шкільного харчування в Україні та ідеолог проєкту зі зміни культури харчування CultFood Євген Клопотенко разом із командою готує рецептурну збірку для шкіл. По ньому можна буде приготувати 500 страв.