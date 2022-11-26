Коли в Україні запрацює Е-черга на кордоні

Очікується, що після запровадження Е-черги альтернатив для водіїв вантажівок не буде і що об'їхати чергу «манівцями» ніхто не зможе

На західному кордоні України через 10 днів може запрацювати електронна черга для вантажного транспорту. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, передає Latifundist.com.

За словами міністра технічно, проєкт вже готовий на до запуску, але залишилось узгодити юридичні нюанси.

«Хочу вірити що сьогодні (25 листопада – ред.) уряд розгляне відповідну постанову. Якщо приймуть, то лишиться 10 днів для її вступу в силу. Запрацює вона на пункті Ягодин, якщо все успішно піде, то пошириться на решту пунктів‎», – відмітив Мустафа Найєм.

Він зауважив, що деякі країни витрачають на запуск аналогічних проєктів по декілька років, а деякі і досі їх не запустили. Мустафа Найєм також додав, що після запровадження Е-черги альтернатив для водіїв вантажівок не буде і що об'їхати чергу «манівцями» ніхто не зможе.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.