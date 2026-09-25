Коли в Україну повернеться тепло? Прогноз синоптиків

Наталка Діденко: Вже на старті справжнє бабине літо

Після періоду дощів повертається сонячна й тепла погода

Найближчими днями в Україні переважатиме тепла й комфортна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Після періоду дощів до столиці повернулася сонячна й тепла погода. За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 25 вересня, у Києві температура становить +17°C. Зокрема, у суботу та неділю синоптики прогнозують до +19°C вдень.

Синоптикиня Наталка Діденко додала: «Вже на старті справжнє бабине літо, воно активно розминається. Найближчими вихідними, 26 та 27 вересня, температура повітря очікується в усій Україні комфортною, +17, + 22°C. Ночі будуть значно холоднішими, звісно, усього +7, +11°C».

Діденко пояснила, що погода матиме антициклональний характер. «Це означає що переважатиме мінлива хмарність, чудове лагідне осіннє сонце та ранкові тумани із серпанками», – додала вона.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

Як повідомлялося, зима 2026-2027 років у Європі може виявитися теплішою за середні багаторічні показники, хоча окремі холодні періоди все одно можливі.