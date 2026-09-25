Борги українців за воду зросли. Де ситуація найгірша

Майже третина нових проваджень припала лише на одну область, тоді як у Києві зафіксували менш як 60 таких випадків

В Україні станом на початок вересня 2026 року зафіксовано 173 075 виконавчих проваджень через борги за водопостачання та водовідведення. Майже 25 тис. із них з'явилися від початку цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Опендатаботу».

Загалом у Єдиному реєстрі боржників наразі налічується 173 075 проваджень, пов'язаних із несплатою за воду. 64% із них уже завершені, однак це не обов'язково означає погашення заборгованості. Провадження могли закрити, зокрема, через неможливість стягнення коштів, тоді як запис про борг продовжує залишатися у реєстрі.

Найбільше нових проваджень за борги за воду від початку 2026 року відкрили за заявами таких підприємств:

КП «Кривбасводоканал» – 3 653 провадження;

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради – 3 153;

МКП «Миколаївводоканал» – 2 100;

КП ДОР «Аульський водовід» – 1 699;

МКП «Хмельницькводоканал» – 1 309.

За кількістю нових проваджень серед регіонів перше місце посіла Дніпропетровщина. Загалом найбільше справ відкрили у таких регіонах:

Дніпропетровська область – 6 923 провадження;

Сумська область – 3 662;

Миколаївська область – 2 191;

Полтавська область – 1 873;

Хмельницька область – 1 415.

Водночас у низці регіонів кількість нових проваджень залишається незначною. Найменше їх зафіксували:

Житомирська область – 2 провадження;

Херсонська область – 18;

Вінницька область – 40;

Київ – 59;

Рівненська область – 111.

Статистика також показала, хто найчастіше потрапляє до реєстру через борги за воду. Понад третина нових проваджень стосується українців віком від 46 до 60 років – 8 335 справ.

Ще 6 380 проваджень, або 26%, відкрили щодо людей віком від 36 до 45 років. На українців віком понад 60 років припадає 5 221 провадження – приблизно кожне п'яте.

За даними Опендатаботу, цьогоріч зафіксували й випадок, коли щодо однієї людини відкрили одразу шість проваджень через борги за водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що кількість виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги в Україні перевищила 788 тис. Найбільше заборгованостей припадало на теплопостачання – 42% усіх випадків, а на другому місці були борги за воду – 21%.