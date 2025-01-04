Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мінʼюст відновив ще один реєстр після масштабної кібератаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінʼюст відновив ще один реєстр після масштабної кібератаки
Уже 5 січня Мінʼюст обіцяє відновити обмін даними з іншими державними органами
фото з відкритих джерел

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть

У системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС, тож тепер є можливість реєструвати акти цивільного стану. Раніше реєстр постраждав від масштабної російської кібератаки. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

Усі документи, які українці отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, фахівці вносять до електронної системи. Свідоцтва залишаться дійсними, а їхні цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі.

Уже завтра, 5 січня, Мінʼюст обіцяє відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою, Пенсійним фондом та Міністерством оборони.

Упродовж завтрашньої доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у застосунку «Дія». Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки. 

Читайте також:

Теги: відключення Міністерство юстиції смерть документи українці реєстр Ольга Стефанішина розлучення обмін кібератака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атаку фахівці ГУР приурочили до «Дня Конституції» – офіційного державного свята окупантів, яке відзначається 12 грудня
Розвідка «привітала» росіян з днем конституції банером на сайті Держдуми
12 грудня, 2024, 19:36
Україна готова відправити зерно до Сирії для підтримки простих жителів – МЗС
Україна готова відправити зерно до Сирії для підтримки простих жителів – МЗС
13 грудня, 2024, 23:54
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну воїн, не вагаючись, став на захист рідної землі
У лікарні помер 33-річний ветеран війни із Прикарпаття. Згадаймо Дмитра Романюка
17 грудня, 2024, 09:00
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських атак у листопаді-грудні
Відключення світла на Тернопільщині 18 грудня: як діятимуть графіки
17 грудня, 2024, 20:32
Оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики
Вдову Кузьми Скрябіна ошукали? Поліція оголосила підозру директору музичного лейблу
20 грудня, 2024, 14:18
Під вечір, 19 грудня проросійський телеграм-канал XakNet Team повідомив про масштабний витік даних, які зберігалися у державних реєстрах Міністерства юстиції України
Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини
23 грудня, 2024, 10:51
Як повідомлялося, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону
Київ виступає за припинення допомоги українським біженцям в Європі – El País
24 грудня, 2024, 12:48
Wprost пише, що українці мають набагато вищі фінансові потреби, ніж співробітники з інших країн
Польський ринок праці шокований: українці не хочуть працювати за низьку зарплатню
26 грудня, 2024, 22:04
Зеленський: За мною – «Україна-мати». Україна, яка твердо стоїть на ногах. Не схиляє голови, дивиться вперед, вірить у своє майбутнє й перемогу над усім тим злом, що Росія нам принесла»
П'ять найщемливіших фрагментів звернення президента
1 сiчня, 13:34

Події в Україні

Мінʼюст відновив ще один реєстр після масштабної кібератаки
Мінʼюст відновив ще один реєстр після масштабної кібератаки
На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу
На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу
Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина
Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина
Коли можливе припинення вогню в Україні: депутат Бундестагу назвав два сценарії
Коли можливе припинення вогню в Україні: депутат Бундестагу назвав два сценарії
На Сумщині росіяни атакували авіабомбою багатоповерхівку, серед поранених – діти (оновлено)
На Сумщині росіяни атакували авіабомбою багатоповерхівку, серед поранених – діти (оновлено)
Зеленський підписав закон про посилення контролю за онлайн-казино
Зеленський підписав закон про посилення контролю за онлайн-казино

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
726K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
90K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
43K
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
5728
«Працює як величезний котел»: в Антарктиді знайдено невичерпне джерело енергії

Новини

Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Сьогодні, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Сьогодні, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua