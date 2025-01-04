Мінʼюст відновив ще один реєстр після масштабної кібератаки

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть

У системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС, тож тепер є можливість реєструвати акти цивільного стану. Раніше реєстр постраждав від масштабної російської кібератаки. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

Усі документи, які українці отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, фахівці вносять до електронної системи. Свідоцтва залишаться дійсними, а їхні цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі.

Уже завтра, 5 січня, Мінʼюст обіцяє відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою, Пенсійним фондом та Міністерством оборони.

Упродовж завтрашньої доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у застосунку «Дія». Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.