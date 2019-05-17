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    Суспільство

    Колишній депутат Держдуми РФ отримав громадянство України

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    Колишній депутат Держдуми РФ впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії - Колишній депутат Держдуми РФ отримав громадянство України
    Колишній депутат Держдуми РФ впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії

    Ілля Пономарьов був єдиним депутатом Держдуми, який проголосував проти анексії Криму

    Президент Петро Порошенко надав українське громадянство колишньому депутату Державної Думи РФ Іллі Пономарьову. Про це Пономарьов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

    «Нарешті, це трапилось! Сьогодні чинний президент України - Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства згідно державного інтересу», - написав Пономарьов.

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    Росіянин зазначив, що це буде означати новий етап його життя, «і це є великою честю, і величезною відповідальністю».

    Пономарьов запевнив, що буде використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестіцій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету - все це для зростання добробуту українців.

    «Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії», - написав колишній депутат Держдуми РФ.

    Нагадаємо, 20 березня 2014 року Пономарьов був єдиним депутатом Держдуми, який проголосував проти анексії Криму.

    Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що готовий надавати українське громадянство всім бажаючим росіянам.

    Тим часом Путін спростив отримання російського громадянства для деяких категорій українців.

    Читайте також книгу керівника прес-центру Наталії Малиновської «Україна: 20.03.2014».
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