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Проходив військову підготовку у Великій Британії. Згадаймо Василя Пугачова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Проходив військову підготовку у Великій Британії. Згадаймо Василя Пугачова
Захисник ніс службу у штурмових військах на Запорізькому напрямку
колаж: glavcom.ua

Василь Пугачов мужньо виконував свій обов’язок, боронячи українську землю від ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Пугачова.

32-річний захисник України Василь Пугачов загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Про це повідомила Рівненська міська рада.

Василь Пугачов народився 13 січня 1991 року в місті Рівне. З ранніх років він вирізнявся добротою, відкритістю та небайдужістю до інших. Після закінчення Рівненського ліцею №1 Василь продовжив навчання в Рівненському автотранспортному фаховому коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Після того отримав вищу освіту в Рівненському державному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Механік».

Останні роки Василь працював у фірмі «Акорд-С», яка спеціалізується на виготовленні вікон. Колеги та друзі згадують його як людину, яка завжди ставила добробут інших на перше місце, відзначалася відповідальністю та завзятістю.

Та найважливішим у житті Василя завжди була сім’я – дбайливий батько, люблячий чоловік і друг, на якого завжди можна було покластися. Разом із дружиною Вікторією виховували двох чарівних донечок.

Василь Пугачов пройшов військову підготовку у Великій Британії, а за тим ніс службу у штурмових військах на Запорізькому напрямку
Василь Пугачов пройшов військову підготовку у Великій Британії, а за тим ніс службу у штурмових військах на Запорізькому напрямку
фото: Рівненська міська рада, Facebook

У найскладніший для України час Василь Пугачов не залишився осторонь. 7 березня 2023 року він був мобілізований до лав ЗСУ. Пройшов військову підготовку у Великій Британії, а за тим ніс службу у штурмових військах на Запорізькому напрямку.

Василь мужньо виконував свій обов’язок, боронячи українську землю від ворога. Він завжди казав: «Хто як не я? Я не хочу бути осторонь. Мені є кого захищати».

На жаль, 32-річний Герой загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

«Василь Пугачов назавжди залишиться в пам’яті своєї родини, друзів і побратимів як людина, яка жила з великою любов’ю до життя, до рідних і до України. Його посмішка, щирість і невичерпний оптимізм стали символами тієї сили духу, яка жила в ньому», – йдеться у повідомленні Рівненської міськради.

Траурний портрет захисника Василя Пугачова
Траурний портрет захисника Василя Пугачова
фото: Рівненська міська рада, Facebook

Попрощалися із захисником 19 грудня на майдані Незалежності у Рівному, потім траурна процесія вирушила до села Мʼятин, де в храмі Параскеви Пʼятниці відбулася заупокійна служба. Поховали захисника на кладовищі села Мʼятин.

У Василя Пугачова залишилася дружина та двоє доньок. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання Рівне українці війна

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