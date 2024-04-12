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Командувач ОК «Південь» Ковальчук оголосив про відставку і записав звернення до військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командувач ОК «Південь» Ковальчук оголосив про відставку і записав звернення до військових
Ковальчук очолив оперативне командування «Південь» у 2021 році.
фото: Андрій Ковальчук/Facebook

Генерал повідомив, що надалі виховуватиме молодих офіцерів

Генерал-майор Андрій Ковальчук, який був командувачем Оперативного командування «Південь» повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців. Про це генерал повідомив у Facebook.

Командувач звернувся до військовослужбовців і  подякував два з половиною роки служби.

«Дякую вам за спільну службу! Ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя кожного з нас...Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил.
Ми з вами жорстко билися з ворогом на півдні, наші бригади показали себе якнайкраще в бойовій роботі, ми забезпечуємо і підтримуємо їх і сьогодні, коли вони на східному напрямку випалюють нечисть із нашої землі, мужньо протистоять ворожим атакам.
Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, якій вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів», – написав Ковальчук.

Генерал також повідомив, що залишається в армійській родині та надалі виховуватиме молодих офіцерів.

«Із впевненістю в нас і в наших з вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впровадживатиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість, – з цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив», – додав командувач.

Андрій Ковальчук очолив оперативне командування «Південь» у 2021 році. Раніше був першим заступником командувача Десантно-штурмових військами ЗСУ (2016-2021 рр.). На момент початку війни у 2014 році перебував на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

 Ковальчук має звання Героя України та брав участь у миротворчих місіях у Косово та Ліберії. Брав участь у боях за Слов'янськ та Луганський аеропорт.

Раніше «Главком» повідомляв, що у силах оборони України відбулася ротація топ-командуючих. Зокрема звільнено двох українських командирів. На їхнє місце вже призначено нових керівників. «Командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука та командувача ОК «Захід» Сергія Литвинова звільнили», – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він також додав, що командувачем ОК Південь призначено полковника Шаповалова, колишнім комбригом 59-ї бригади. Командувачем ОК Заходу призначено бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив у силах ТРО.

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Теги: кадрові зміни

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