Речник оперативно-стратегічного угруповування військ «Таврія» Лиховій залишив посаду

Лиховій продовжує працювати як офіцер Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ, речник Генштабу

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ (ОСУВ) «Таврія» Дмитро Лиховій полишає посаду і повертається до виконання обов'язків як офіцер Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ. Про це він написав у Facebook.

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«Від учорашнього дня я вже не очільник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», де ситуація так само важка, але контрольована – завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку», – заявив Лиховій.

Також він подякував усім колегам, командуванню і військовим, із якими проходив службу на цій посаді: «Це була дуже відповідальна і виснажлива робота без вихідних, де майже немає часу на сон. І так, я схуд на 3 кіло. Ми з нашою невеличкою командою з Управління зв'язків з громадськістю зайшли в комунікації ОСУВ на одному з відносно найгарячіших відрізків цього етапу великої війни. Поставлені задачі виконали, хай це й була посада для значно вищого звання, ніж моє піджачно-капітанське».

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Водночас Лиховій застеріг від маніпуляцій на тему того, чому він пішов із посади.

«Маніпулятори і зрадолюби примудрилися подати цей мій пост у контексті якихось утисків і чисток у Збройних силах, прив'язавши до інших кадрових рішень. Річ у тому, що в ОСУВ «Таврія» я був у відрядженні. Не на постійній штатній посаді, а тимчасово. Про свою роботу чув лише схвальні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ», – пояснив він.

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