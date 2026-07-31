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Командир стрілецької роти і багатодітний батько. Згадаймо Євгена Базевича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Командир стрілецької роти і багатодітний батько. Згадаймо Євгена Базевича
У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, Євген Базевич став до лав 121-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ
фото: glavcom.ua

За час служби захисник України був відзначений нагородами, одна з яких – відзнака президента України «За оборону України»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Базевича.

18 липня 2025 року захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойових завдань у бою з окупантами у селі Гаврилівка, що на Херсонщині, загинув командир стрілецької роти, Базевич Євген Миколайович, позивний Скала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Народився Євген 6 жовтня 1977 року в селі Таужне Кіровоградської області. Тут пройшло його дитинство і шкільні роки. Випускник Національного транспортного університету, інженер-будівельник за фахом, Євген працював старшим майстром північного підрозділу підприємства КП «Київавтошляхміст».

«Люблячий батько, опора та підтримка родини», – такими словами згадує Євгена його сімʼя, доньки Анастасія та Катерина.

«Мужній, щирий, світлий. Людина, на яку можна було покластися. Справжній воїн і патріот», – згадують його друзі, колеги та побратими.

У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, без вагань став до лав 121-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Був командиром взводу. Пройшов запеклі бої з ворогом на Херсонському напрямку.

У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, Євген Базевич став до лав 121-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ
У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, Євген Базевич став до лав 121-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ
фото: комунальна корпорація «Київавтодор»

У пеклі війни зустрів своє кохання – бойову медикиню Єлизавету, з якою у них у 2024 році народився син.

18 липня, виконуючи свій обов’язок до кінця, капітан Євген Базевич загинув внаслідок ворожого удару по автомобілю. Йому назавжди 47.

За час служби захисник України був відзначений нагородами, одна з яких – відзнака президента України «За оборону України». 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна хвилина мовчання

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