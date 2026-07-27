На Сумщині через удар РФ постраждали двоє маленьких дітей та їх мама
Григоров: Закликаю не наражати себе на небезпеку та не привозити дітей до прикордонних громад
Сьогодні, 27 липня, російський дрон атакував житловий сектор у Білопільській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.
«Внаслідок удару постраждали двоє маленьких дітей та їхня мати. Їм надали необхідну медичну допомогу. Попередньо, поранення неважкі», - йдеться у повідомленні.
За даними влади, родина не проживає у громаді, вони приїхали до рідних.
«Безпекові ризики у громадах, розташованих вкрай близько до кордону, залишаються надзвичайно високими. Вкотре закликаю не наражати себе на небезпеку та не привозити дітей до прикордонних громад», – наголосив Григоров.
Нагадаємо, у ніч на 27 липня російські війська завдали ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.
До слова, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області 24 липня зросла до 11 осіб.
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