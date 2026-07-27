Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині через удар РФ постраждали двоє маленьких дітей та їх мама

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині через удар РФ постраждали двоє маленьких дітей та їх мама
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Григоров: Закликаю не наражати себе на небезпеку та не привозити дітей до прикордонних громад

Сьогодні, 27 липня, російський дрон атакував житловий сектор у Білопільській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Внаслідок удару постраждали двоє маленьких дітей та їхня мати. Їм надали необхідну медичну допомогу. Попередньо, поранення неважкі», - йдеться у повідомленні.

За даними влади, родина не проживає у громаді, вони приїхали до рідних.

«Безпекові ризики у громадах, розташованих вкрай близько до кордону, залишаються надзвичайно високими. Вкотре закликаю не наражати себе на небезпеку та не привозити дітей до прикордонних громад», – наголосив Григоров.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня російські війська завдали ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

До слова, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області 24 липня зросла до 11 осіб.

Читайте також:

Теги: війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дим піднімається над центром міста після російської атаки на Київ 2 липня
NYT: Смертельні атаки Росії на Україну нагадують Європі про її вразливість
3 липня, 04:21
Пес Йося пережив російську атаку
Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)
8 липня, 10:45
Загиблих та травмованих немає
РФ атакувала об'єкт інфраструктури у Кропивницькому (фото)
29 червня, 07:00
За словами головкома, російський диктатор Володимир Путін поставив задачу своєму генеральному штабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції
Росія готує новий наступ. Сирський назвав область, на яку може піти ворог
30 червня, 18:50
Путін передчасно оголосив про «взяття» Костянтинівки, яку мужньо тримають ЗСУ
Путін зганьбився фейком про «взяття» Костянтинівки: яка ситуація в місті
4 липня, 02:04
Путін заявив, що громадяни РФ уже «скинулися» на вбивства українців на суму в майже 70 мільярдів рублів
Путін похвалився, що росіяни добровільно фінансують його війну в Україні
14 липня, 02:07

Події в Україні

На Сумщині через удар РФ постраждали двоє маленьких дітей та їх мама
На Сумщині через удар РФ постраждали двоє маленьких дітей та їх мама
РФ атакувала ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині: є загиблий та поранені
РФ атакувала ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині: є загиблий та поранені
Під Мелітополем загинув високопоставлений чиновник РФ
Під Мелітополем загинув високопоставлений чиновник РФ
ЗСУ отримали новий тягач, здатний витягувати бронетехніку з поля бою
ЗСУ отримали новий тягач, здатний витягувати бронетехніку з поля бою
Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки
Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки
Росіяни вдарили по автобусу у Слов’янську, дві жінки постраждали
Росіяни вдарили по автобусу у Слов’янську, дві жінки постраждали

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
138K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
131K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
117K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua