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Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів випустила РФ по Україні уночі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів випустила РФ по Україні уночі
У ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак проти України
фото: ДСНС Львівщини

Президент: Захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей

Під російськими ударами цієї ночі перебували Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні вночі через російський ракетний удар у Радушному на Дніпровщині загинули батьки й три дитини. Ще двох дітей дістали з-під завалів живими. Звичайний житловий будинок, який вщент рознесла балістична ракета... У Львові зараз теж тривають роботи на місці влучання по будинку – розбирають завали, шукають людей», – наголосив президент.

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За словами Зеленського, загалом по країні станом на зараз відомо про вісім загиблих людей. «Мої співчуття рідним та близьким... Десятки людей поранені, усім надають необхідну медичну допомогу. Залучені всі необхідні служби», – додав він.

Президент України повідомив, що під ударами цієї ночі опинилися Київ і область, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. За його словами, внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені десятки житлових будинків, цивільних підприємств і об'єктів інфраструктури.

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«В цьому ударі було більше 70 ракет, і значна кількість – балістичні. Ще понад 280 ударних дронів. Більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет», – підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в умовах критичної нестачі ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів українські військові демонструють надзвичайно високий рівень професіоналізму та роблять, за його словами, «просто нереальні речі». Він підкреслив, що саме ця фаховість рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або затримується.

«Цей російський терор знову доводить: захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути тільки українське, тільки однієї країни. Всі партнери знають, як і чим можуть допомогти. Невчасність допомоги, затримки в постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні. Важливо підтримувати захист життя. Дякую всім, хто справді допомагає!», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти».  Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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