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Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Сергія Дронова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Сергія Дронова
Сергію Дронову назавжди 41
колаж: glavcom.ua

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Дронова.

41-річний солдат Сергій Дронов загинув 22 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Курській області на території держави-агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Сергій Дронов народився 23 вересня 1983 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №11, а згодом здобув професію столяра у Кременецькому лісотехнічному технікумі.

Після навчання працював за фахом у Рівненській обласній організації Українського товариства глухих – виготовляв меблі.

У вересні 2024 року Сергія Дронова мобілізували до лав Збройних сил України.

«Це була добра людина та люблячий батько – він багато уваги приділяв вихованню свого сина. Сергій змалку захоплювався риболовлею, у нього також був хист до малювання. Він був дуже відповідальним, ніколи не відмовляв у допомозі. Завжди підтримував родину – був надійною опорою для батьків», – розповіла мама Захисника.

41-річний солдат Сергій Дронов загинув 22 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Курській області на території держави-агресора.

Сергія Дронова мобілізували до лав Збройних сил України у вересні 2024 року
Сергія Дронова мобілізували до лав Збройних сил України у вересні 2024 року
фото: Рівненська міська рада

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Прощання з Сергієм Дроновим відбулося 1 липня 2026 року на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в Рівному.

У захисника залишилися син, батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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