Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)
У Шевченківському районі сталася пожежа спільної покрівлі семиповерхового житлового будинку та будівлі готелю
Унаслідок масованої російської атаки на Київ загинули та постраждали люди. Виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Про це повідомляє Главком з посиланням на ДСНС.
Дарницький район: часткові руйнування житлових п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.
Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі семиповерхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами – руйнування п'ятиповерхівки, займання в житловій п'ятиповерхівці на площі 300 кв. м, а також в триповерховій нежитловій будівлі.
Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.
Печерський район: руйнування житлової дев'ятиповерхівки, а також пожежа в межах першого та другого поверхів на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.
Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого: йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.
Святошинський район: пошкоджені два приватних житлових будинки.
Деснянський район: пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка.
На місцях працюють усі служби. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.
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