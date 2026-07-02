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Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)
На місцях ударів працюють усі служби
фото: ДСНС Києва

У Шевченківському районі сталася пожежа спільної покрівлі семиповерхового житлового будинку та будівлі готелю

Унаслідок масованої російської атаки на Київ загинули та постраждали люди. Виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Про це повідомляє Главком з посиланням на ДСНС.

Дарницький район: часткові руйнування житлових п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото) фото 1
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото) фото 2
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото) фото 3

Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі семиповерхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами – руйнування п'ятиповерхівки, займання в житловій п'ятиповерхівці на площі 300 кв. м, а також в триповерховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото) фото 4
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото) фото 5

Печерський район: руйнування житлової дев'ятиповерхівки, а також пожежа в межах першого та другого поверхів на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.

Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого: йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.

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Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото) фото 7

Святошинський район: пошкоджені два приватних житлових будинки.

Деснянський район: пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка.

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Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото) фото 9

На місцях працюють усі служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

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Теги: ДСНС війна Київ

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