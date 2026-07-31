31 липня – останній день: хто ще може стати на військовий облік без ТЦК

В Україні юнаки зобов'язані стати на військовий облік у рік досягнення 17 років

Якщо юнак не стане на облік до повноліття, після досягнення 18 років його можуть поставити на військовий облік автоматично на підставі даних Державної міграційної служби

31 липня є останнім днем, коли юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв+» без особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони нагадали, що в Україні юнаки зобов'язані стати на військовий облік у рік досягнення 17 років. До кінця доби 31 липня це можна зробити дистанційно через застосунок «Резерв+».

Для цього необхідно:

встановити або оновити застосунок до останньої версії;

авторизуватися через BankID;

обрати сервіс «Стати на облік»;

перевірити свої дані та підтвердити подання запиту;

дочекатися автоматичного опрацювання.

Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом «Призовник».

Із 1 серпня така можливість для 17-річних стане недоступною. До досягнення 18 років стати на військовий облік можна буде лише особисто, звернувшись до ТЦК та СП за місцем проживання.

У Міноборони також пояснили, що якщо юнак не стане на облік до повноліття, після досягнення 18 років його можуть поставити на військовий облік автоматично на підставі даних Державної міграційної служби або він зможе зробити це самостійно через «Резерв+».

У такому разі особисто звертатися до ТЦК та СП і проходити військово-лікарську комісію не потрібно. Система автоматично визначить ТЦК та СП за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання.

Перевірити свій статус можна в застосунку «Резерв+». Якщо постановка на військовий облік вже відбулася, відображатиметься Резерв ID зі статусом «Призовник». Якщо ж користувач бачить статус «Не на обліку», необхідно подати заявку через відповідний сервіс у застосунку. Якщо після цього статус не зміниться або виникнуть технічні проблеми, у Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК та СП.

До слова, Міністерство оборони запровадило новий порядок добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року. Відтепер пройти основні етапи процедури можна через застосунок «Армія+».