Німеччина заклала у бюджет 11,6 мільярда євро для України: на що підуть гроші

Німецькі міністри відмовилися від економії заради перемоги України

Федеральний уряд Німеччини в понеділок, 6 липня, затвердив проєкт державного бюджету на 2027 рік. І хоч документ ще має пройти розгляд у Бундестазі, однак уже зараз його називають сенсаційним, адже Берлін офіційно заклав колосальні 11,6 мільярда євро на пряму підтримку України. Ці кошти мають стати залізобетонним фундаментом для захисту української свободи та остаточного зриву агресивних планів Кремля. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Spiegel.

Так, згідно з урядовим проєктом, у 2027 році Німеччина планує виділити 11,6 мільярда євро на підтримку України у війні проти Росії. Ці кошти передбачені окремою статтею бюджету й мають забезпечити подальше фінансування військової допомоги, постачання озброєння, боєприпасів та інших потреб української оборони.

Важливим є те, що кошти закладені безпосередньо у федеральний бюджет, що гарантує Україні стабільність та прогнозованість поставок зброї. На відміну від ситуативних пакетів допомоги, ці 11,6 мільярда євро є захищеною статтею витрат, яка не залежить від поточних політичних коливань.

Таким чином Берлін підтверджує намір залишатися одним із ключових союзників України в Європі.

Оборонний бюджет зросте майже на третину

Загальні витрати Німеччини на оборону у 2027 році мають становити 109,7 мільярда євро. Це приблизно на третину більше, ніж було передбачено бюджетом на 2026 рік. Таке збільшення пов'язане із масштабною модернізацією Бундесверу, виконанням нових оборонних зобов'язань у межах НАТО та необхідністю зміцнення безпеки Європи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Оскільки міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль раніше неодноразово заявляв, що «від Путіна не можна захиститися «чорним нулем», то за допомогою цих грошей Німеччина прагне забезпечити ЗСУ всім необхідним для ведення бойових дій та утримання стратегічної ініціативи.

Фраза про «чорний нуль» стосується багаторічної бюджетної політики Німеччини, яка передбачала мінімальні державні запозичення або взагалі бездефіцитний бюджет. Однак нині, за словами Клінгбайля, безпекова ситуація змушує країну переглядати старі фінансові підходи.

Видатки та державний борг суттєво зростуть

Проєкт бюджету передбачає загальні державні витрати у розмірі 555,4 мільярда євро. При цьому уряд планує залучити 118,7 мільярда євро нових запозичень.

Окремо також використовуватимуться спеціальні державні фонди для:

розвитку інфраструктури;

досягнення кліматичної нейтральності;

фінансування модернізації Бундесверу.

З урахуванням цих фондів загальний обсяг нових боргових зобов'язань у 2027 році може сягнути близько 200 мільярдів євро, а до 2030 року – зрости до 219,5 мільярда євро.

Уряд наголошує, що це інвестиції у безпеку та економіку, адже саме оборонний сектор нині розглядається як один із драйверів економічного розвитку країни.

Куди підуть кошти, які анонсовано для України

За задумом урядовців, значна частина з 11,6 мільярда євро піде на закупівлю та виробництво дефіцитних снарядів калібру 155 мм. Німеччина активно контрактує потужності концерну Rheinmetall та інших європейських виробників, щоб забезпечити безперебійний «снарядний кулак» для ЗСУ.

Крім того, Берлін прагне залишитися лідером у постачанні протиповітряної оборони. Гроші передбачені на обслуговування, ремонт та нові поставки зенітно-ракетних комплексів типу IRIS-T (різних радіусів дії), ракет до них, а також зенітних танків Gepard, які демонструють стовідсоткову ефективність проти російських дронів-камікадзе.

А ще фінансування має покрити замовлення додаткових партій бойових машин піхоти (БМП Marder), колісних гаубиць і танків, а також запчастин для техніки, яка вже працює на полі бою та потребує регулярного відновлення. Зокрема, бюджетні кошти будуть спрямовані на фінансування спеціальних ремонтних хабів, які Німеччина вже розгорнула у країнах НАТО, що межують з Україною (зокрема в Польщі, Словаччині та Румунії), а також на спільні оборонні підприємства, які відкриваються безпосередньо на території України. Це дозволить відновлювати пошкоджені в боях Leopard чи Panzerhaubitze 2000 у найкоротші терміни.

Остаточне рішення ухвалить парламент

Після затвердження урядом проєкт бюджету передадуть на розгляд до Бундестагу. Очікується, що парламент завершить його розгляд і остаточно ухвалить документ у листопаді 2026 року.

Запропонований бюджет свідчить про кардинальну зміну фінансової політики Німеччини. Якщо ще кілька років тому Берлін робив ставку на сувору бюджетну дисципліну, то нині одним із головних пріоритетів стали безпека Європи, підтримка України та зміцнення власної обороноздатності.

Нагадаємо, дискусія навколо передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus знову спалахнула після нової заяви міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса. Він пояснив, чому, на його думку, зараз пріоритетом для союзників має бути фінансова підтримка України, а не постачання цих ракет, водночас високо оцінивши успіхи ЗСУ на фронті.