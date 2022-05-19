Комендантська година у Запоріжжі змінює час

Раніше комендантська година починалася о 21:00

У Запоріжжі від п’ятниці, 20 травня, комендантська година розпочнеться пізніше, не о 21:00, а о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку.

«За ініціативою обласної військової адміністрації за погодженням з військовим командуванням у м. Запоріжжі з 20 травня зсувається час початку комендантської години! Від завтрашнього дня комендантська година починатиметься о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку», – йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

Також у місті продовжать роботу громадського транспорту, закладів харчування та обслуговування, а також вуличного освітлення.

До слова у Києві та області комендантська година з 15 травня розпочинатиметься пізніше. Так з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00.

Крім того, з 10 травня, в Івано-франківський та Дніпропетровській області скорочують комендантську годину. Відтепер вона триватиме з 23:00 до п’ятої години ранку.

До слова, влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування.

Як відомо, в Україні воєнний стан продовжать одразу на три місяці. Звільнити всю територію України від рашистів протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо. Контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.