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    Комендантська година у Запоріжжі змінює час

    Із 20 травня в Запоріжжі буде скорочено тривалість комендантської години - Комендантська година у Запоріжжі змінює час
    Із 20 травня в Запоріжжі буде скорочено тривалість комендантської години
    фото: Нацполіція

    Раніше комендантська година починалася о 21:00

    У Запоріжжі від п’ятниці, 20 травня, комендантська година розпочнеться пізніше, не о 21:00, а о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку.

    «За ініціативою обласної військової адміністрації за погодженням з військовим командуванням у м. Запоріжжі з 20 травня зсувається час початку комендантської години! Від завтрашнього дня комендантська година починатиметься о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку», – йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

    Також у місті продовжать роботу громадського транспорту, закладів харчування та обслуговування, а також вуличного освітлення.

    До слова у Києві та області комендантська година з 15 травня розпочинатиметься пізніше. Так з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00.

    Крім того, з 10 травня, в Івано-франківський та Дніпропетровській області скорочують комендантську годину. Відтепер вона триватиме з 23:00 до п’ятої години ранку.

    До слова, влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування.

    Як відомо, в Україні воєнний стан продовжать одразу на три місяці. Звільнити всю територію України від рашистів протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо. Контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Комендантська година у Запоріжжі змінює час