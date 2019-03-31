Комітет виборців України не бачить загрози зриву виборів



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Голова КВУ зазначив, що вони мають факти по трьом виборчим дільницях, коли використовували штампи з позначкою «вибув»

Є проблема з агітацією, є проблема з роботою комісій, але є лише кілька фактів, коли ми можемо підозрювати в організації контрольованого голосування, - Кошель

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель не бачить підстав говорити про загрозу зриву президентських виборів. Про це він заявив на телеканалі «Прямий», повідомляє «Укрінформ».

«Я не бачу підстав навіть припускати загрозу зриву виборів на окремих дільницях, поки що ми аномальних прикладів не бачимо. Тобто є проблема з агітацією, є проблема з роботою комісій. Але те, що мене особисто радує, що є лише кілька фактів, коли ми можемо підозрювати в організації контрольованого голосування», - сказав Кошель.

Водночас він зазначив, що наразі зафіксовані факти, коли на дільницях відмовлялися розміщувати матеріали окремих кандидатів.

«Також маємо факти по трьом виборчим дільницях, коли використовували штампи з позначкою «вибув», що призводило до псування бюлетенів, це порушення чинного законодавства», - додав голова КВУ.

Крім того, спостерігається проблема, пов’язана із фотографуванням виборчих бюлетенів, коли виборці в соціальних мережах чи публічно можуть демонструвати фото своїх бюлетенів із позначкою, за кого вони проголосували.

Кошель відзначив, що на даний момент явка виборців збігається з тією, що була у 2014 році. «Це достатньо непогані показники, це вказує на те, що громадяни досить активно голосують», - сказав він.