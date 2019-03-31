З'явилися нові дані про явку на вибори



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Хід голосування по регіонах

Центрвиборчком вже отримав дані про явку у 36 округах

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15:00 неділі, 31 березня, склав 45,22% у деяких регіонах.

Виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкрилися 31 березня у 08:00.

«Активність виборців у Києві 46, 27% , Чернігівська область 47, 01, Дніпропетровська область 47,14», - повідомили в ЦВК.

Так, ЦВК вже отримав дані про явку станом на 15:00 в 36 округах.

Зазначимо, що для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що на виборах президента України, які проходять 31 березня, поширеними порушеннями на дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

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