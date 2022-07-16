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    Соціум

    Білл Гейтс хоче передати майже всі свої статки на благодійність

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    Більша частина статків Гейтса пов&rsquo;язана з акціями Microsoft - Білл Гейтс хоче передати майже всі свої статки на благодійність
    Більша частина статків Гейтса пов’язана з акціями Microsoft
    фото з відкритих джерел

    Білл Гейтс є четвертою найбагатшою людиною світу

    Співзасновник Microsoft Білл Гейтс перерахує $20 млрд доларів у власний благодійний фонд Bill & Melinda Gates Foundation, а в майбутньому хоче перерахувати на благодійність усі свої статки. Про це Гейтс написав у власному блозі.

    У фонді планують збільшити свої виплати на 50% у порівнянні з рівнем до пандемії. Тобто з $6 млрд до $9 млрд. У Twitter Гейтс також повідомив, що збирається передати на благодійність майже всі свої статки.

    Графіка Білла Гейтса

    Графіка Білла Гейтса

    Згідно з оцінкою Bloomberg Billionaire Index, Білл Гейтс є четвертою найбагатшою людиною світу, і має приблизно $114 млрд. Більша частина його статків пов’язана з акціями Microsoft.

    Білл Гейтс заснував благодійний фонд разом із дружиною, Меліндою Гейтс. Попри розлучення у 2021 році, пара продовжила працювати над розвитком фонду разом. Зараз це — одна з найбільших благодійних організацій у світі, яка націлена на боротьбу за з хворобами, досягнення ґендерної рівності та зниження рівня дитячої смертності.

    Раніше Білл Гейтс спрогнозував нову пандемію та назвав умову готовності світу до неї.

    Теги: Білл Гейтс благодійність Microsoft
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    Білл Гейтс хоче передати майже всі свої статки на благодійність