Координаційний штаб повідомив, скільки українців закатувала РФ у полоні

У рамках репатріаційних заходів Росія передала Україні 375 мертвих військових і цивільних українців з ознаками тортур. Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю «Укрінформу», передає «Главком».

«На жаль, у рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими. З них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування в полоні 229-х людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги», – розповів Богдан Охріменко.

Охріменко наголосив, що правоохоронні органи усі ці випадки фіксують і передають інформацію до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина загинула 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Згодом звільнений із полону на псевдо Бритва, якого повернули в Україну у жовтні 2025 року, поділився подробицями перебування української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО Таганрога. Деякий час вони знаходилися у сусідніх камерах, і, за його словами, могли навіть перестукуватися перед сном та бажати одне одному спокійної ночі.