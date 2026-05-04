Виконував завдання на чотирьох напрямках фронту. Згадаймо Володимира Максимека

Володимир Максимек був досвідченим воїном: пройшов через випробування в зоні АТО та під час Операції Об’єднаних сил

Майже вся кар'єра Максимека була пов'язана з Військовою службою правопорядку у ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Максимека.

27 квітня 2026 року на фронті поліг Володимир Максимек, який присвятив життя захисту правопорядку та безпеки нашої держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Володимир Максимек народився 1 серпня 1987 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №1, після чого обрав шлях військового, вступивши до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Майже вся його кар'єра була пов'язана з Військовою службою правопорядку (ВСП) у Збройних силах України. Володимир був досвідченим воїном: пройшов через випробування в зоні АТО та під час Операції Об’єднаних сил.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів виконував спеціальні військові завдання у складі Військової служби правопорядку у Збройних силах України на донецькому, північно-слобожанському, курському та південно-слобожанському напрямках.

За роки відданої служби Володимир був нагороджений відомчими відзнаками Міністерства оборони України – медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби» та «20 років сумлінної служби».

Рідні згадують Володимира як надзвичайно справедливу, добру та чуйну людину. Він завжди прагнув допомагати іншим, захоплювався футболом і плаванням та був прикладом активного способу життя.

У Володимира Максимека залишилися син, дружина, мама, брат, дядько та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.