Єдина ефективна зброя, яка ще залишилась у Росії

«Ми у цій війні проти Росії не використовуємо усіх наявних у нас і доступних нам можливостей для операцій впливу на території ворога»

Наш ворог здійснює 80% операцій впливу, тобто інформаційних та політичних диверсій у світі. 80% за росіянами, а 20% за усіма іншими країнами разом узятими. Про це заявив керівник МЗС Чехії.

Операції впливу – це невидимий, добре замаскований, а тому найпідступніший метод ведення війни. Це настільки неочевидне поле боротьби, що багато хто з військових і політиків досі не до кінця розуміє або й зовсім не розуміє справжнього значення цієї пекельної зброї. Росіяни її опанували чудово.

Значна частина негараздів у політичному житті демократичних держав світу (включно з Україною) – це наслідок операцій впливу Москви. Шляхом проникнення через класичні ЗМІ, соціальні медіа та своїх публічних і непублічних агентів росіяни поглиблюють суспільні конфлікти, досягають бажаних для себе результатів виборів, ширять деструктивні масові явища, сварять між собою країни, руйнують блоки держав, провокують спалахи насильства і таке інше.

За рахунок операцій впливу Росія збалансовує свої спроможності у війні проти НАТО. Відстаючи від Заходу у виробництві залізяччя і розвитку високих технологій, вони зваблюють політиків і чиновників, зумовлюють або блокують рішення держав і міжнародних організацій, впливають на мізки громадян ворожих для себе країн, спонукають їх до певних дій або пасивності. У росіян це дуже не зле, на жаль, виходить.

Ми у цій війні проти Росії не використовуємо усіх наявних у нас і доступних нам можливостей для операцій впливу на території ворога. Тим часом, РФ піднімає витрати на пропаганду до історичного рекорду – 27 мільйонів доларів на тиждень. Пропаганда – це лише один, але далеко не основний різновид операцій впливу.

Щоб заглибитися в атмосферу російських операцій впливу, є непоганий шпигунський детектив «46 секунд» польського розвідника під псевдо Ксавʼєр Мессінг.