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Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус людини з інвалідністю
фото з відкритих джерел

Офісі генерального прокурора проводить службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у Черкаській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу людини з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду», – йдеться в повідомленні.

Так, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус людини з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення.

Натомість у Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення. 

Як зазначали пресслужба органу, у решті прокуратур та в Офісі генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка людей, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах – від 5 до 10%. 

В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус людини з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті. 

«По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження», – додала пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Зокрема, президент України вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

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Теги: прокурор Офіс Генерального прокурора Хмельниччина Черкащина

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