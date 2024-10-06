Захоплювався риболовлею та грою у шахи. Згадаймо Романа Сидора

За особисту мужність захисник України був нагороджений медаллю «Лицарський хрест»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Сидора.

4 вересня 2024 року, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув Роман Сидор. Про це повідомила Львівська міська рада.

Роман Сидор народився 26 листопада 1974 року. Навчався у Сихівському ліцеї. Здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

За особисту мужність захисник України був нагороджений медаллю «Лицарський хрест» фото: Львівська міська рада

Здобувши вишу освіту, працював за фахом. У вільний час активно захоплювався футболом, риболовлею та грою в шахи.

Ставши на захист України від окупантів, Сидір боронив її у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

За особисту мужність захисник України був нагороджений медаллю «Лицарський хрест». Був відданий своїй країні та побратимам, з якими разом виконував бойові завдання. Загинув Роман Сидор 4 вересня 2024 року.

Роман Сидор боронив Україну у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго фото: Сихівський район, Facebook

Поховали воїна-захисника 11 вересня 2024 року на Личаківському кладовищі.

У Романа Сидора залишилися мама і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.