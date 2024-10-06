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Захоплювався риболовлею та грою у шахи. Згадаймо Романа Сидора

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захоплювався риболовлею та грою у шахи. Згадаймо Романа Сидора
Роман Сидор боронив Україну у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго
колаж: glavcom.ua

За особисту мужність захисник України був нагороджений медаллю «Лицарський хрест»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Сидора.  

4 вересня 2024 року, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув Роман Сидор. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Роман Сидор народився 26 листопада 1974 року. Навчався у Сихівському ліцеї. Здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

За особисту мужність захисник України був нагороджений медаллю «Лицарський хрест»
За особисту мужність захисник України був нагороджений медаллю «Лицарський хрест»
фото: Львівська міська рада

Здобувши вишу освіту, працював за фахом. У вільний час активно захоплювався футболом, риболовлею та грою в шахи.

Ставши на захист України від окупантів, Сидір боронив її у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

За особисту мужність захисник України був нагороджений медаллю «Лицарський хрест». Був відданий своїй країні та побратимам, з якими разом виконував бойові завдання. Загинув Роман Сидор 4 вересня 2024 року. 

Роман Сидор боронив Україну у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго
Роман Сидор боронив Україну у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго
фото: Сихівський район, Facebook

Поховали воїна-захисника 11 вересня 2024 року на Личаківському кладовищі.

У Романа Сидора залишилися мама і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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