Усю Україну охоплять короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 червня

У південно-східних регіонах вдень подекуди очікуються град та шквали

У середу 28 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі в більшості західних, північних та центральних областей, а вдень в усій Україні підуть короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Крім того, у південно-східній частині вдень в окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с.

Вітер подме південно-західний, західний, 7-12 м/с. Удень у північно-західній частині місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 12-17°, у південній частині – до 20°, у західних областях очікується 8-13°. Удень в Україні прогріється до 18-23°, у південно-східних областях – до 23-28°.

Прогноз погоди на 28 червня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Підуть короткочасні дощі, вдень місцями спостерігатимуться грози.

Вітер подме північно-західний і західний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 18-23°. У столиці вночі очікується 14-16°, вдень – 21-23°.