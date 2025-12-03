Головна Країна Суспільство
«Корупція – не найбільше зло». Відомий політтехнолог закликав владу й українців до переоцінки загроз

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Корупція – не найбільше зло». Відомий політтехнолог закликав владу й українців до переоцінки загроз
Гринів пояснив, чому боротьба з корупцією важлива для довіри суспільства
Ігор Гринів дав пораду Зеленському: «Не треба боятися відправляти у відставку кого слід»

Корупція не є найбільшим злом, але її треба долати, щоб відновити довіру суспільства. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив український політтехнолог Ігор Гринів.

Більшість людей вважає, що побороти корупцію неможливо. «А якщо неможливо побороти, то розмови на цю тему стають спекулятивними. Хоча я б тут процитував і перефразував відоме гасло з минулого: «Справедливості нема. Але за неї варто боротися». Оце була б чесна розмова з людьми», – зазначив політтехнолог.

Гринів підкреслив, що для довіри суспільства до влади необхідно демонструвати відчуття справедливості та відсутність недоторканих у політиці.

«Корупція не є найбільшим злом у суспільстві, але її треба побороти. Бо, не поборовши корупцію, ми ніколи не досягнем ані справедливості, ані довіри, ані економічного процвітання. Коли ми чуємо, що антикорупційна акція названа «Мідас», ми згадуємо не лише про те, що цар Мідас перетворював на золото все, до чого торкався, але й про те, що в нього виросли ослячі вуха. А вуха в нього виросли тому, що він слухав дурних радників. А цезар і дружина цезаря, як відомо, мають бути поза підозрою», – додав Гринів.

«Щоб суспільство тобі довіряло, ти щонайменше повинен давати відчуття справедливості у боротьбі з корупцією. І демонструвати, що для тебе немає недоторканих. У нас, на жаль, цього немає, а культура дивного побратимства у політиці зберігається», – підсумував політтехнолог.

Ігор Гринів також розповів: попри те, що п'ятий президент України Віктор Янукович під час Революції Гідності зрадив Україну і свою посаду, він тривалий час залишався не проросійським президентом, і Росія йому навіть заважала.

Ігор Гринів Україна президент корупція

