Рудницька назвала артистів, які мають вибачитися перед українцями

Українська співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька заявила, що деякі українські артисти мали б просити вибачення в українців. Адже свого часу вони підтримували політиків, через яких на Майдані загинули люди. Як інформує «Главком», про це співачка сказала в інтерв’ю «РБК-Україна».

Рудницька згадала Наталію Могилевську, Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка), Таїсію Повалій та Яна Табачника, наголосивши, що останні двоє були народними депутатами й мали політичний вплив. На її думку, ці публічні діячі не використали авторитет, аби вплинути на події та спробувати зупинити насильство під час Революції Гідності.

«Кров людей, яких розстріляли на Майдані, також є в біографіях цих артистів», – заявила Рудницька, зазначивши, що частини з них уже немає в живих, але «від цього не можна відмитися».

«Ми повинні просто придумати, як пробачити цим людям і це забути? Не думаю, що це правильно. Вони мають вибачитися за моральний злочин, який вчинили. Так, вони особисто не розстрілювали людей, але це їх моральний злочин. І відповідальність за цей моральний злочин повинна бути», – пояснила Анжеліка Рудницька.

Раніше українська співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька різко висловилася про артистів, які, на її думку, демонструють непослідовну або ситуативну громадянську позицію. Вона зазначила, що саме такі «флюгерні» артисти є небезпечними для суспільства, адже мають великий вплив на аудиторію.

Також Рудницька згадала мовні суперечки з Дизелем (Green Grey) на його похороні.