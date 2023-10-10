Кожен п’ятий киянин відчуває самотність. Результати опитування

Самотність може призвести до депресії та проблем зі здоров’ям

Майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчуває самотність, про що свідчать результати опитування щодо ментального здоров’я в застосунку «Київ Цифровий». Відповідну заяву зробила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час брифінгу до Всесвітнього дня ментального здоров’я.

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«Місто ініціює низку досліджень, які допомагають краще зрозуміти актуальні потреби киян у системі підтримки ментального здоров’я. Перше опитування в застосунку Київ Цифровий ми проводили у квітні, а друге – у жовтні. Показник самотності залишається стабільним – 18%. Зазначу, що у другому опитуванні взяли участь 26 473 респонденти. І за його результатами – майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчувають самотність. Це дуже тривожний показник. Самотність – це не просто відсутність близьких людей у житті. Це деструктивне відчуття порожнечі, яке може призвести до депресії, проблем зі здоров’ям», – зазначила Хонда.

Вона додала, що боротися зі стресом киянам навесні частіше всього допомагали робота та побут – 29%, а також фізична активність – 23%. У жовтні поточного року ситуація залишилась незмінною – 25% опитаних мешканців Києва знаходять розраду в роботі.

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«Результати опитувань, які ми проводимо, показують, що культура звернення до психологів досі не сформована. Натомість найчастіше кияни обирають для зниження стресу занурення в роботу. Звернення до психологів критично низькі як у квітні, так і в жовтні – 2% та 3% відповідно. Формування культури звернення за психологічною підтримкою до кваліфікованих фахівців – це один із наших пріоритетних напрямів у розбудові системи ментального здоров’я в Києві. Тому ми ініціюємо проведення стратегічної сесії, де напрацюємо спільні рішення для розбудови комплексної системи. Запрошуємо фахівців галузі долучитись до стратегічної сесії, заповнивши форму», – заявила заступниця голови КМДА.

Заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич зазначив, що інструменти електронної демократії регулярно використовуються для того, щоб дізнатись думку киян.

«Для міста – це актуальні і достовірні дані для аналізу і комплексних рішень. У наші дні якісна психологічна підтримка дуже важлива», – додав він.