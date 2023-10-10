Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кожен п’ятий киянин відчуває самотність. Результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кожен п’ятий киянин відчуває самотність. Результати опитування
Більшість мешканців столиці знаходять розраду в роботі
фото: vechirniy.kyiv

Самотність може призвести до депресії та проблем зі здоров’ям

Майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчуває самотність, про що свідчать результати опитування щодо ментального здоров’я в застосунку «Київ Цифровий». Відповідну заяву зробила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час брифінгу до Всесвітнього дня ментального здоров’я.

«Місто ініціює низку досліджень, які допомагають краще зрозуміти актуальні потреби киян у системі підтримки ментального здоров’я. Перше опитування в застосунку Київ Цифровий ми проводили у квітні, а друге – у жовтні. Показник самотності залишається стабільним – 18%. Зазначу, що у другому опитуванні взяли участь 26 473 респонденти. І за його результатами – майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчувають самотність. Це дуже тривожний показник. Самотність – це не просто відсутність близьких людей у житті. Це деструктивне відчуття порожнечі, яке може призвести до депресії, проблем зі здоров’ям», – зазначила Хонда.

Вона додала, що боротися зі стресом киянам навесні частіше всього допомагали робота та побут – 29%, а також фізична активність – 23%. У жовтні поточного року ситуація залишилась незмінною – 25% опитаних мешканців Києва знаходять розраду в роботі.

«Результати опитувань, які ми проводимо, показують, що культура звернення до психологів досі не сформована. Натомість найчастіше кияни обирають для зниження стресу занурення в роботу. Звернення до психологів критично низькі як у квітні, так і в жовтні – 2% та 3% відповідно. Формування культури звернення за психологічною підтримкою до кваліфікованих фахівців – це один із наших пріоритетних напрямів у розбудові системи ментального здоров’я в Києві. Тому ми ініціюємо проведення стратегічної сесії, де напрацюємо спільні рішення для розбудови комплексної системи. Запрошуємо фахівців галузі долучитись до стратегічної сесії, заповнивши форму», – заявила заступниця голови КМДА.

Заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич зазначив, що інструменти електронної демократії регулярно використовуються для того, щоб дізнатись думку киян.

«Для міста – це актуальні і достовірні дані для аналізу і комплексних рішень. У наші дні якісна психологічна підтримка дуже важлива», – додав він.

Теги: кияни робота Марина Хонда соцопитування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Половина населення Польщі підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
6 жовтня, 15:21
Більшість росіян підтримує війну проти України
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
4 жовтня, 12:27
Аналітики та західні дипломати переконані, що російський уряд фінансує розповсюдження своїх прапорів, аби таким чином здійснювати вплив на західноафриканські столиці
New York Times: РФ масово завозить у центральну Африку свої прапори
2 жовтня, 08:16
У фінських лісах будуть таємні укріплення
Сусідня з Росією країна робить таємні укріплення на кордоні
29 вересня, 19:41
Після початку повномасштабного російського вторгнення почуття тривоги стало постійним супутником мільйонів українців
Що найбільше непокоїть українців під час війни: результати опитування
21 вересня, 18:02
Українці назвали головні перешкоди для підприємництва: результати опитування
Українці назвали головні перешкоди для підприємництва: результати опитування
18 вересня, 08:34
Якщо соціологи запитують про відповідальність президента, то варто б і самим думати про свою відповідальність
Про спокуси спрощення в соціологічних опитуваннях
14 вересня, 19:15
Найбільше працівників шукають у сфері обслуговування та виробництва
На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці
13 вересня, 15:18
Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)
Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)
11 вересня, 23:17

Суспільство

Кожен п’ятий киянин відчуває самотність. Результати опитування
Кожен п’ятий киянин відчуває самотність. Результати опитування
Головні теми російської пропаганди цієї осені
Головні теми російської пропаганди цієї осені
Поліція назвала кількість справ щодо сексуального насильства, здійсненого окупантами
Поліція назвала кількість справ щодо сексуального насильства, здійсненого окупантами
ЗСУ розповіли, чи може Росія виснажити українську ППО
ЗСУ розповіли, чи може Росія виснажити українську ППО
Партизани показали ще один аеродром окупантів в Криму
Партизани показали ще один аеродром окупантів в Криму
У Карпатах вдарили перші морози (фото)
У Карпатах вдарили перші морози (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
8205
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран
7472
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4671
Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву
4299
В Одесі прогриміли вибухи
4205
Довірена особа Путіна підтримала терористичний напад на Ізраїль

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту