Українці назвали головні перешкоди для підприємництва: результати опитування

Респонденти розповіли про цілий ряд проблем, які заважають нормально працювати

Українці назвали корупцію основною перешкодою для розвитку підприємництва у нашій країні – про це заявили 47% опитаних Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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Крім цього, 37% опитаних назвали головною перешкодою руйнування, завдані війною, 36% – неадекватну систему податків та контролю, а 36% – слабку державну підтримку.

«Показово, що проблеми, які напряму залежать від якості державного управління, посідають три з чотирьох перших позицій, які, на думку українців, заважають розвитку підприємництва. Водночас наступними за негативним впливом на підприємництво йдуть відтік фахівців і підприємців за кордон (29%) та відтік працівників за кордон (28%)», – йдеться у повідомленні.

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Корупція, як перешкоду для підприємництва, частіше вказується на сході (55%) та рідше на заході (43%) країни. Така ж ситуація зі ставленням до податкового контролю – цю проблему вказують 43% опитаних на сході і 30% на заході нашої країни.

«Респонденти східних (40%) та південних областей (33%) частіше згадували про відтік фахівців та підприємців за кордон, ніж у західних (22%) та центральних регіонах (27%), які менше постраждали від воєнних дій. Така ж ситуація склалася і з відтоком працівників: про це частіше згадували на сході (37%) та півдні країни (31%), ніж на заході (25%) та в центрі (24%)», – говориться в результатах опитування.

Опитування свідчить і про наявність у суспільстві недовіри агентів повоєнної економічної та інфраструктурної відбудови. Тільки 17,5% опитаних вважають, що державні українські компанії та банки можуть займатись відбудовою України ефективно і без корупції.

Раніше ми писали, що Мінекономіки у 2024 році очікує зростання ще більше ніж цього року, адже економіка адаптується. За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, зменшення відчуття невизначеності, яке було в українців дозволяє людям краще прогнозувати майбутнє і вести економічну діяльність.