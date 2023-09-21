Що найбільше непокоїть українців під час війни: результати опитування

Після початку повномасштабного російського вторгнення почуття тривоги стало постійним супутником мільйонів українців

40% опитаних людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити

За час широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни почуття тривоги стало постійним супутником мільйонів людей в Україні. Про це свідчать результати опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо нинішніх тривог українців.

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Зокрема, 40% опитаних людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити, 15% респондентів мають острах за безпеку й майбутнє дітей та 13% назвали причиною тривоги втрату близьких.

Опитування проходило у два способи: онлайн на сайті та офлайн у колективних центрах МОМ та кав’ярнях Києва, Львова, Одеси, Тернополя, Херсона, Дніпра та Харкова.

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Зокрема, 10% опитаних резидентів бояться вигорання та хвилюються за майбутнє. Частина людей (9%) переживає через сварки з рідними та ще 7% непокоять проблеми зі сном.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже другий рік, і більшість громадян не бажають йти на компроміси з РФ для припинення бойових дій. Про це свідчать дані спільного опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

До слова, українці зізнались, скільки грошей їм треба на місяць для нормального життя.