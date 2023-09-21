Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що найбільше непокоїть українців під час війни: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що найбільше непокоїть українців під час війни: результати опитування
Після початку повномасштабного російського вторгнення почуття тривоги стало постійним супутником мільйонів українців
фото з відкритих джерел

40% опитаних людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити

За час широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни почуття тривоги стало постійним супутником мільйонів людей в Україні. Про це свідчать результати опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо нинішніх тривог українців.

Зокрема, 40% опитаних людей найбільше хвилюються через втрату дому або можливість його втратити, 15% респондентів мають острах за безпеку й майбутнє дітей та 13% назвали причиною тривоги втрату близьких. 

Опитування проходило у два способи: онлайн на сайті та офлайн у колективних центрах МОМ та кав’ярнях Києва, Львова, Одеси, Тернополя, Херсона, Дніпра та Харкова.

Зокрема, 10% опитаних резидентів бояться вигорання та хвилюються за майбутнє. Частина людей (9%) переживає через сварки з рідними та ще 7% непокоять проблеми зі сном.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже другий рік, і більшість громадян не бажають йти на компроміси з РФ для припинення бойових дій. Про це свідчать дані спільного опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

До слова, українці зізнались, скільки грошей їм треба на місяць для нормального життя.

Читайте також: Про спокуси спрощення в соціологічних опитуваннях
Теги: соцопитування українці війна житло

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутні покоління українців мають бути вільні від наративів «руського міра»
Російська мова проти українських дітей
15 вересня, 10:39
Цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи
Україна вдарила по заводу Порошенка. Все, що відомо про атаку на Севастополь
13 вересня, 13:51
Феміда наголосила: позивач не позбавлений можливості обрати інший тарифний план або ж взагалі відмовитися від послуг Vodafone
Українець судився з Vodafone, який закрив привабливі тарифні плани. Феміда поставила крапку
7 вересня, 15:36
Військком у Запоріжжі підробляв документи військовозобов’язаних, щоб отримати премію
Військком у Запоріжжі підробляв документи військовозобов’язаних, щоб отримати премію
6 вересня, 17:02
Везли кота командувача двома гелікоптерами. Окупант розповів про «бойові» завдання (відео)
Везли кота командувача двома гелікоптерами. Окупант розповів про «бойові» завдання (відео)
4 вересня, 21:44
Очне навчання цього року зможуть собі дозволити тільки 68% шкіл, які мають укриття
«Не тягніть дитину на перший урок, якщо вона невиспана...» Усе про новий навчальний рік Тема тижня
30 серпня, 15:31
Вівек Рамасвамі
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ окуповані території України та блокувати вступ Києва до НАТО
29 серпня, 01:18
Сили оборони продавлюють ворога на півдні, перебуваючи вже на відстані можливості застосування польової артилерії по одному з ключових логістичних вузлів – Токмаку.
Наступ України. Що може обвалити оборону ворога
27 серпня, 11:01
Українські пілоти протягом доби завдали дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника
Авіація ЗСУ потужно розгромила противника
22 серпня, 18:55

Суспільство

Скільки українців довіряють ветеранам і військовим: результати опитування
Скільки українців довіряють ветеранам і військовим: результати опитування
Що найбільше непокоїть українців під час війни: результати опитування
Що найбільше непокоїть українців під час війни: результати опитування
Удар по Черкасах. Місцеві б'ють на сполох через зачинені укриття
Удар по Черкасах. Місцеві б'ють на сполох через зачинені укриття
Чи можна отримати статус ВПО без прописки? Роз’яснення юристів
Чи можна отримати статус ВПО без прописки? Роз’яснення юристів
Чи можна писати слово «Росія» з маленької букви? Пояснення Нацкомісії
Чи можна писати слово «Росія» з маленької букви? Пояснення Нацкомісії
Масована ракетна атака: що наразі відомо про загиблих та постраждалих
Масована ракетна атака: що наразі відомо про загиблих та постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Україна для Євросоюзу більше не бідний родич. І ось чому
36K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
28K
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів
19K
Як українці хитрують із виплатами: Німеччина викрила схему
14K
Вибухи гримлять на Хмельниччині
11K
Шифрувалася у перуці й окулярах: у Німеччині вчителька працювала на пропутінський канал

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту