ЗСУ пояснили важливість удару по аеродрому «Саки»

Завданням ЗСУ було знищення потенціалу російської авіації

Військовий аеродром «Саки» в Криму, який недавно був атакований ЗСУ, є об'єктом командного напрямку та місцем для зберігання боєприпасів. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«Відбулася бойова робота по суттєвому за своїм значенням військовому об'єкту. Будемо сподіватися, що наслідки, які ще дорозвідуються, будуть ще більш переконливими. Те, наскільки ретельно їх намагаються приховати росіяни, вже є непрямим свідченням того», – зазначила керівниця пресцентру.

Крім того, Гуменюк пояснила, що це об'єкт командного напрямку, тобто зосередження розподілу сил та засобів і координації аероруху зокрема. Також тут передбачалося збереження боєприпасів

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За словами посадовиці, удар був спрямований на знищення потенціалу російської авіації, і це завдання досягнуте.

«Будемо сподіватися, що дорозвідувані дані будуть максимально об'ємними», – сказала вона.

Раніше стало відомо, що українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР Міноборони України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів. Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.