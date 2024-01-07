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ЗСУ пояснили важливість удару по аеродрому «Саки»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ пояснили важливість удару по аеродрому «Саки»
ЗСУ завдали удару по аеродрому «Саки»
фото: Planet Labs PBC/AP

Завданням ЗСУ було знищення потенціалу російської авіації

Військовий аеродром «Саки» в Криму, який недавно був атакований ЗСУ, є об'єктом командного напрямку та місцем для зберігання боєприпасів. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Відбулася бойова робота по суттєвому за своїм значенням військовому об'єкту. Будемо сподіватися, що наслідки, які ще дорозвідуються, будуть ще більш переконливими. Те, наскільки ретельно їх намагаються приховати росіяни, вже є непрямим свідченням того», – зазначила керівниця пресцентру.

Крім того, Гуменюк пояснила, що це об'єкт командного напрямку, тобто зосередження розподілу сил та засобів і координації аероруху зокрема. Також тут передбачалося збереження боєприпасів

За словами посадовиці, удар був спрямований на знищення потенціалу російської авіації, і це завдання досягнуте.

«Будемо сподіватися, що дорозвідувані дані будуть максимально об'ємними», – сказала вона.

Раніше стало відомо, що українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР Міноборони України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів.  Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

Теги: аеродром Крим ЗСУ

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