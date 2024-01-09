Росіяни не зможуть проголосувати на виборах президента РФ у низці країн

Консульства Росії у деяких країнах можуть не відкрити дільниці голосування

Влада країни-агресора готується скасувати голосування на майбутніх виборах президента в консульствах Росії, розташованих у «недружніх» країнах. Про це пишуть росЗМІ.

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Зокрема йдеться не про всі країни, які внесені до відповідного списку уряду, що налічує 49 держав, але про значну їх частину. При цьому остаточного рішення ще не ухвалено і влада продовжує консультації, які мають закінчитися в січні, додав близький до МЗС співрозмовник.

Представники російської влади пояснюють можливу відмову від відкриття виборчих дільниць у консульствах міркуваннями безпеки виборців, а також скороченням кількості консульських працівників.

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Термін утворення виборчих дільниць за кордоном – 24 січня, нагадав член Центрвиборчкому (ЦВК) Павло Андрєєв, який відповідає за міжнародне співробітництво. Проте комісія має виключне право відкриття дільниць аж до п'яти днів до дня голосування, уточнив він.

«Поки що охоплення (країн для – «Главком») голосування за кордоном не визначене. МЗС, російські дипломатичні установи проводять велику роботу щодо взаємодії з владою країн перебування, аналізу ризиків та можливостей, щоб оцінити, як забезпечити у низці країн безпеку виборців та дільниць для голосування», – пояснив Андрєєв.

Якщо дільниці в «недружніх» країнах не будуть утворені, можливості проголосувати про місце перебування у росіян не залишиться, попередив політюрист Олег Захаров. Він нагадав, що до цього ЦВК ухвалила рішення заборонити росіянам голосувати на виборах через інтернет за допомогою дистанційного електронного голосування (ДЕГ).

Питання про утворення дільниць за кордоном вирішують керівники консульських установ чи командири військових частин, а списки виборців складаються на основі даних консульського обліку, каже електоральний юрист Гарегін Мітін. За його словами, на консульський облік росіяни стають добровільно, але ця процедура серед емігрантів не є поширеною.

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На російських виборах за кордоном поняття «явка» у звичному розумінні не застосовується, оскільки немає постійних списків виборців. Відповідно до ст. 26 закону РФ «Про вибори президента» до списку додають росіян за бажанням – заздалегідь або прямо в день виборів. На виборах президента 2018 року за кордоном проголосували 444 тис. осіб, а 2012-го – 442 тис. осіб.

У той же час, за даними ЦВК, на 1 липня 2023 року у списку виборців за межами Росії було 2,004 млн. росіян, які мають право голосу. На виборах 2018 року було відкрито 400 дільниць для голосування у 145 країнах. За Володимира Путіна проголосували 85% виборців, 5% – за Павла Грудініна (КПРФ), 4% – за Ксенію Собчак («Громадянська ініціатива»).

До слова, кандидат на пост президента РФ Леонід Слуцький заснув під час засідання ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). Курйозний момент потрапив на відео. На кадрах помітно, що Слуцький намагається побороти втому, протираючи очі, та не заснути на засідання партії, де якраз підбивали підсумки за рік. Проте російський кандидат все ж не впорався та, підперши рукою голову, все ж задрімав.